Как я выбрал идеальные кроссовки для бега и победил пяточную шпору

Я бегаю на улице практически ежедневно, и как вы догадались, для меня выбор кроссовок критически важен. Четыре года назад, я столкнулся с настоящей бедой для бегуна — пяточной шпорой. Это заболевание представляет собой костный нарост на пятке, сопровождающийся воспалением подошвенной фасции. Состояние настолько болезненное, что просто невозможно наступать на пятку. Особенно сильно боль ощущалась утром — словно в пятку вбит гвоздь. Я перепробовал буквально всё: массажи, физиопроцедуры, специальные стельки, но боль не уходила.
Меня зовут Борис Мальцев, я фаундер Клерка и мне 52 года. У меня есть телеграм-канал, где я рассказываю про спорт, офис и как мы строим самый полезный сайт для бухгалтеров. Подписывайтесь: https://t.me/totklerk
Сначала, чтобы не пропускать ежедневные пробежки, я придумал бегать на носках, полностью исключив пятку из движения. Это было терпимо, но далеко не идеально. Однажды врач порекомендовал мне попробовать мягкие кроссовки, и так я случайно познакомился с брендом Hoka. Первыми кроссовками, в которых я снова смог бегать без боли, стали Hoka Bondi 6. С тех пор я настоящий фанат этого бренда и внимательно слежу за всеми обновлениями. У меня уже были Hoka Bondi 7, 8, а теперь и 9.
В итоге вся моя беговая обувь — это исключительно кроссовки линейки Bondi. Другой просто нет и не нужно.
Так начался мой 2025 беговой год. Каждый день 10 км.
Что такое линейка Bondi
Это тренировочная модель с максимальной амортизацией, специально созданная для бега по твёрдым поверхностям, таким как асфальт. Эти кроссовки идеально подходят для ежедневных тренировок, обеспечивая мягкость, стабильность и максимальную защиту стопы на каждом километре.
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В чём отличие от предыдущей модели Bondi 8
Восьмые Bondi не имели достаточной боковой поддержки в области носка, и у меня возникало ощущение, что стопа двигается слишком свободно. Кроме того, язычок у Bondi 8 был странно закреплён внутри обуви только с одной стороны, что доставляло некоторый дискомфорт.
Bondi 9 решили эти проблемы. Теперь они обеспечивают отличную фиксацию стопы, а язычок удобно расположен и не доставляет неудобств во время бега.
Немного технических деталей:
Вес кроссовок составляет 297 граммов для мужчин и 263 грамма для женщин. Перепад высоты подошвы (падение) — 5 мм, высота подошвы 43 мм в пятке и 38 мм в передней части стопы. Протектор нейтральный, идеально подходит для асфальта.
Что бывает, когда стареешь и много бегаешь
Продолжу про травмы и почему кроссовки - это очень важно. Два года назад из-за нагрузок и возраста у меня опустился свод стопы, и размер ноги увеличился на два размера: был 43-й, стал 45-й. Пришлось полностью обновлять все кроссовки и покупать обувь на размер больше. Затем из-за плоскостопия (ведь свод стопы опустился) заболело колено, и бегать стало невозможно. Я уже думал, что на этом всё закончится, но меня спасли специальные стельки. Позже из сустава вытекла жидкость, и на правой ноге появилась гигрома. Но это уже вообще мелочи.
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Надеюсь, этот пост кому-то помог.
Комментарии3
А вы в чем бегаете? ))
Ну ничего себе - мелочи...
Обувь очень важно подобрать правильную и удобную. А сколько кроссовки Hoka прослужат при плотной эксплуатации? На сколько их хватает?
Обычно ресурс кроссовок при интенсивной эксплуатации составляет примерно 600–800 км. При ежедневных тренировках это примерно 4–6 месяцев. Но многое зависит от вашего веса, техники бега и покрытия, по которому вы бегаете. Чем тяжелее бегун и жёстче поверхность, тем быстрее изнашивается амортизация.
Думаю, Hoka не исключение из этих правил.