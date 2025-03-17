Как я выбрал идеальные кроссовки для бега и победил пяточную шпору

Пока был в Таиланде, успел купить новые кроссовки. Конечно, это мои любимые Hoka Bondi 9. Почему именно эти? Сейчас объясню подробнее.

Я бегаю на улице практически ежедневно, и как вы догадались, для меня выбор кроссовок критически важен. Четыре года назад, я столкнулся с настоящей бедой для бегуна — пяточной шпорой. Это заболевание представляет собой костный нарост на пятке, сопровождающийся воспалением подошвенной фасции. Состояние настолько болезненное, что просто невозможно наступать на пятку. Особенно сильно боль ощущалась утром — словно в пятку вбит гвоздь. Я перепробовал буквально всё: массажи, физиопроцедуры, специальные стельки, но боль не уходила.

Меня зовут Борис Мальцев, я фаундер Клерка и мне 52 года. У меня есть телеграм-канал, где я рассказываю про спорт, офис и как мы строим самый полезный сайт для бухгалтеров. Подписывайтесь: https://t.me/totklerk

Сначала, чтобы не пропускать ежедневные пробежки, я придумал бегать на носках, полностью исключив пятку из движения. Это было терпимо, но далеко не идеально. Однажды врач порекомендовал мне попробовать мягкие кроссовки, и так я случайно познакомился с брендом Hoka. Первыми кроссовками, в которых я снова смог бегать без боли, стали Hoka Bondi 6. С тех пор я настоящий фанат этого бренда и внимательно слежу за всеми обновлениями. У меня уже были Hoka Bondi 7, 8, а теперь и 9.

В итоге вся моя беговая обувь — это исключительно кроссовки линейки Bondi. Другой просто нет и не нужно.

Так начался мой 2025 беговой год. Каждый день 10 км.

Что такое линейка Bondi Это тренировочная модель с максимальной амортизацией, специально созданная для бега по твёрдым поверхностям, таким как асфальт. Эти кроссовки идеально подходят для ежедневных тренировок, обеспечивая мягкость, стабильность и максимальную защиту стопы на каждом километре. Это их сайт: https://www.hoka.com/. Аккуратнее с онлайн покупками в Озоне - очень много подделок. В чём отличие от предыдущей модели Bondi 8 Слева Bondi 9, справа Bondi 8 Восьмые Bondi не имели достаточной боковой поддержки в области носка, и у меня возникало ощущение, что стопа двигается слишком свободно. Кроме того, язычок у Bondi 8 был странно закреплён внутри обуви только с одной стороны, что доставляло некоторый дискомфорт. Bondi 9 решили эти проблемы. Теперь они обеспечивают отличную фиксацию стопы, а язычок удобно расположен и не доставляет неудобств во время бега. Немного технических деталей: Вес кроссовок составляет 297 граммов для мужчин и 263 грамма для женщин. Перепад высоты подошвы (падение) — 5 мм, высота подошвы 43 мм в пятке и 38 мм в передней части стопы. Протектор нейтральный, идеально подходит для асфальта.

Что бывает, когда стареешь и много бегаешь

Продолжу про травмы и почему кроссовки - это очень важно. Два года назад из-за нагрузок и возраста у меня опустился свод стопы, и размер ноги увеличился на два размера: был 43-й, стал 45-й. Пришлось полностью обновлять все кроссовки и покупать обувь на размер больше. Затем из-за плоскостопия (ведь свод стопы опустился) заболело колено, и бегать стало невозможно. Я уже думал, что на этом всё закончится, но меня спасли специальные стельки. Позже из сустава вытекла жидкость, и на правой ноге появилась гигрома. Но это уже вообще мелочи.

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Надеюсь, этот пост кому-то помог.