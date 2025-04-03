Про «клюшку». В «Проверке контрагентов» уже появляется отчетность за 2024 год

Что случилось

В сервисе «Проверка контрагентов» от Клерка начали подтягиваться свежие данные: у ряда компаний уже доступна бухгалтерская отчетность за 2024 год.

Отчетность поступает из ФНС и пока появилась не у всех, но у многих контрагентов она уже актуальна. У компаний, которыми управляем мы сами — все хорошо: отчетность обновлена.