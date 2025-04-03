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Борис Мальцев

Про «клюшку». В «Проверке контрагентов» уже появляется отчетность за 2024 год

В сервисе «Проверка контрагентов» от Клерка появилась отчетность за 2024 год и значительно улучшен поиск — теперь найти нужную компанию стало проще и быстрее.

Что случилось

В сервисе «Проверка контрагентов» от Клерка начали подтягиваться свежие данные: у ряда компаний уже доступна бухгалтерская отчетность за 2024 год.

Отчетность поступает из ФНС и пока появилась не у всех, но у многих контрагентов она уже актуальна. У компаний, которыми управляем мы сами — все хорошо: отчетность обновлена.

Отчетность ООО «КЛЕРК. РУ»

Про «клюшку»

Радует, что команде удалось сохранить клюшку в отчетности нашей компании «Аффинити Индекс», которая стабильно набирает обороты с 2019 года.

Отчетность ООО «АФФИНИТИ ИНДЕКС»

Знаете, что такое клюшка? Это когда на графике финансовых показателей несколько лет подряд цифры были стабильны или снижались, а в последнем году — резкий рост. Визуально это напоминает форму хоккейной клюшки: длинная горизонтальная часть и взлёт вверх в конце.

Для бизнеса это крутой сигнал: компания не просто держится на плаву, а выходит на новый уровень. И нам приятно видеть, что мы продолжаем расти даже в турбулентные времена.

Что еще

1. Кроме того, мы обновили страницу записей ЕГРЮЛ (пример) — сделали ее понятнее и удобнее. Сейчас доделываем еще пару мелочей, и уже завтра в первой половине дня планируем выкатить все в продакшн.

2. Обновили поиск

3. Добавили, если есть, блок Держатель реестра акционеров

Что такое «Проверка контрагентов» на Клерке

Сервис «Проверка контрагентов» создан для того, чтобы упростить жизнь пользователям: прямо на Клерке можно быстро и удобно получить полную информацию об интересующей компании или ИП.

Сервис активно развивается и обновляется практически каждый день. Сейчас в нашей базе — 31 081 094 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Сейчас доступны два режима работы:

  • упрощенный формат — доступен всем без регистрации

  • расширенный функционал — доступен авторизованным пользователям, а с 1 мая 2025 года — только подписчикам Клерк.Премиум - это всего 6000 рублей в год.

Базовые возможности

  • Расширенный поиск
    Возможность найти контрагента по ОКВЭД, региону, размеру уставного капитала, дате регистрации
    Релиз: 17.04.2025

  • Сводка
    Главная страница с данными об ИНН, ОГРН, адресе, руководителях, учредителях, реквизитах и правопредшественниках

  • Страница физлица
    Показывает, где физлицо является учредителем или руководителем, статус самозанятого и наличие ИП
    Релиз: конец апреля 2025

  • Лицензии
    Все лицензии контрагента по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

  • Виды деятельности
    Основные и дополнительные ОКВЭДы компании

  • История изменений и записи ЕГРЮЛ
    Ограниченная история компании и все записи с расшифровкой и названиями документов

Расширенный функционал

Доступен авторизованным пользователям (с 1 мая будет доступно только с Клерк.Премиум):

  • Финансовая отчетность
    Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, движение денежных средств по годам

  • Полная история изменений
    Информация о смене руководителей, учредителей, адресов и т.д.
    Релиз: 16.04.2025

  • Налоги
    Сведения об уплаченных налогах
    Релиз: II квартал 2025

  • Суды
    Судебные дела, участником которых была компания
    Релиз: II квартал 2025

  • Госконтракты
    Участие компании в государственных закупках
    Релиз: II квартал 2025

  • Мониторинг контрагентов
    Подписка на изменения, уведомления на почту или в Telegram
    Релиз: II квартал 2025

Дополнительные данные на странице «Сводка»

  • Возможность скачать выписку с подписью ФНС

  • Среднесписочная численность

  • Налоговый режим

  • Данные из публичных реестров

  • Коды Росстата

  • Проверка блокировки счетов

  • Интеллектуальные активы

  • Информация о налоговых проверках

Следите за обновлениями! Мы активно допиливаем и развиваем сервис — скоро будет еще больше полезного.

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

фаундер в Клерк.Ру

6 389 подписчиков 8 301 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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