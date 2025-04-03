Про «клюшку». В «Проверке контрагентов» уже появляется отчетность за 2024 год

Что случилось
В сервисе «Проверка контрагентов» от Клерка начали подтягиваться свежие данные: у ряда компаний уже доступна бухгалтерская отчетность за 2024 год.
Отчетность поступает из ФНС и пока появилась не у всех, но у многих контрагентов она уже актуальна. У компаний, которыми управляем мы сами — все хорошо: отчетность обновлена.
Про «клюшку»
Радует, что команде удалось сохранить клюшку в отчетности нашей компании «Аффинити Индекс», которая стабильно набирает обороты с 2019 года.
Знаете, что такое клюшка? Это когда на графике финансовых показателей несколько лет подряд цифры были стабильны или снижались, а в последнем году — резкий рост. Визуально это напоминает форму хоккейной клюшки: длинная горизонтальная часть и взлёт вверх в конце.
Для бизнеса это крутой сигнал: компания не просто держится на плаву, а выходит на новый уровень. И нам приятно видеть, что мы продолжаем расти даже в турбулентные времена.
Что еще
1. Кроме того, мы обновили страницу записей ЕГРЮЛ (пример) — сделали ее понятнее и удобнее. Сейчас доделываем еще пару мелочей, и уже завтра в первой половине дня планируем выкатить все в продакшн.
2. Обновили поиск
3. Добавили, если есть, блок Держатель реестра акционеров
Что такое «Проверка контрагентов» на Клерке
Сервис «Проверка контрагентов» создан для того, чтобы упростить жизнь пользователям: прямо на Клерке можно быстро и удобно получить полную информацию об интересующей компании или ИП.
Сервис активно развивается и обновляется практически каждый день. Сейчас в нашей базе — 31 081 094 организаций и индивидуальных предпринимателей.
Сейчас доступны два режима работы:
упрощенный формат — доступен всем без регистрации
расширенный функционал — доступен авторизованным пользователям, а с 1 мая 2025 года — только подписчикам Клерк.Премиум - это всего 6000 рублей в год.
Базовые возможности
Расширенный поиск
Возможность найти контрагента по ОКВЭД, региону, размеру уставного капитала, дате регистрации
Релиз: 17.04.2025
Сводка
Главная страница с данными об ИНН, ОГРН, адресе, руководителях, учредителях, реквизитах и правопредшественниках
Страница физлица
Показывает, где физлицо является учредителем или руководителем, статус самозанятого и наличие ИП
Релиз: конец апреля 2025
Лицензии
Все лицензии контрагента по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Виды деятельности
Основные и дополнительные ОКВЭДы компании
История изменений и записи ЕГРЮЛ
Ограниченная история компании и все записи с расшифровкой и названиями документов
Расширенный функционал
Доступен авторизованным пользователям (с 1 мая будет доступно только с Клерк.Премиум):
Финансовая отчетность
Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, движение денежных средств по годам
Полная история изменений
Информация о смене руководителей, учредителей, адресов и т.д.
Релиз: 16.04.2025
Налоги
Сведения об уплаченных налогах
Релиз: II квартал 2025
Суды
Судебные дела, участником которых была компания
Релиз: II квартал 2025
Госконтракты
Участие компании в государственных закупках
Релиз: II квартал 2025
Мониторинг контрагентов
Подписка на изменения, уведомления на почту или в Telegram
Релиз: II квартал 2025
Дополнительные данные на странице «Сводка»
Возможность скачать выписку с подписью ФНС
Среднесписочная численность
Налоговый режим
Данные из публичных реестров
Коды Росстата
Проверка блокировки счетов
Интеллектуальные активы
Информация о налоговых проверках
Следите за обновлениями! Мы активно допиливаем и развиваем сервис — скоро будет еще больше полезного.
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