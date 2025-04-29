Он был со мной с 2009 года. Этот — с нами. Всё меняется. Даже логотипы

Вместе с дизайнером Владимиром Мазуровым мы создали новый логотип Клерка. Проект сильно вырос, и старым — хоть и любимым — логотипом стало неудобно пользоваться.
Мы много раз кардинально меняли дизайн. Однажды трагически сменили цвет сайта с зелёного на красный — и получили волну хейта от читателей. В комментариях к этой статье 2009 года можно до сих пор прочитать, как горели клавиатуры.
Каждое изменение было болезненным — и для пользователей, и для нас. Но время от времени это необходимо.
Это не первая попытка сменить логотип. Вот тут я когда-то писал о споре с командой молодых дизайнеров. Там же я их немного потроллил — и, конечно, всё закончилось баталиями в комментариях.
Но тем не менее — время пришло. Хотя я и переживаю.
Вот новый логотип.
А вот — старый. Легенда.
Напомню: текущую версию логотипа Клерка придумал и нарисовал дизайнер Владимир Липка в 2009 году. Историю редизайнов я бережно собираю здесь: https://www.klerk.ru/user/tot/591785/
Пройдёт немного времени — и мы добавим в эту статью и новый логотип.
Прошу любить и жаловать.
Годы шли, ветер перемен трепал пиксели.
Пользователи ворчали. Проект рос.
Логотип устал. Мир вокруг — изменился.
Мы взяли старую эмблему,
поклонились ей с уважением,
вдохнули новую жизнь — и чуть переделали.
Не разрушили — обновили.
А я... стою перед новой версией,
как старая иконка в папке «Дизайн_архив».
И улыбаюсь сквозь тоску:
Пусть меняется логотип —
Клерк остаётся.
Комментарии3
Мы бережно сохранили главную изюминку старого логотипа — скрепку! Но пришло время следовать трендам, для возможности легко расти и трансформироваться.
Если коротко, то мы следовали принципу:
Упрощай, и ты увидишь суть.
Володя, ждем пост про логику изменения айдентики Клерка)
пост не заставит себя ждать!