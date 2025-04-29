Он был со мной с 2009 года. Этот — с нами. Всё меняется. Даже логотипы

Логотип — новый. Душа проекта — старая. Паниковать не обязательно, но можно.

Вместе с дизайнером Владимиром Мазуровым мы создали новый логотип Клерка. Проект сильно вырос, и старым — хоть и любимым — логотипом стало неудобно пользоваться.

Мы много раз кардинально меняли дизайн. Однажды трагически сменили цвет сайта с зелёного на красный — и получили волну хейта от читателей. В комментариях к этой статье 2009 года можно до сих пор прочитать, как горели клавиатуры.

Каждое изменение было болезненным — и для пользователей, и для нас. Но время от времени это необходимо.

Это не первая попытка сменить логотип. Вот тут я когда-то писал о споре с командой молодых дизайнеров. Там же я их немного потроллил — и, конечно, всё закончилось баталиями в комментариях.

Но тем не менее — время пришло. Хотя я и переживаю.

Вот новый логотип.

А вот — старый. Легенда.

Напомню: текущую версию логотипа Клерка придумал и нарисовал дизайнер Владимир Липка в 2009 году. Историю редизайнов я бережно собираю здесь: https://www.klerk.ru/user/tot/591785/

Пройдёт немного времени — и мы добавим в эту статью и новый логотип.

Прошу любить и жаловать.