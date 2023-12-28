Дизайн Клерка каждый раз новый, каждый раз, каждый раз новый

Мы обновили систему комментирования на Клерке. Работа ещё не завершена, но мы уже получили много обратной связи. Все пожелания мы слышим и учитываем. Но добавим немного Истории проекта в драматургию.

Мы много раз кардинально меняли дизайн, меняли даже целый форум с тысячами пользователей. Трагически меняли цвет сайта с зеленого на красный - получили много хейта от пользователей. И каждое изменение было мучительно как для пользователей, так и для нас. Но периодически это необходимо делать.

Тем не менее, я решил собрать все изменения дизайна Клерка в одном посте — для истории.

История:

2002

Дизайн сделал первый программист Клерка Андрей Селиков. Он был софаундер. Больше ничего не помню ,)

2003

Дизайн сделал Тимур Иосебашвили. Первый настоящий дизайнер в жизни Клерка. Пользователей мало, всем пофиг.

2004

Проект так быстро менялся, что это дизайн изменил я сам, у меня был доступ на ftp и куча энергии и смелости.

2006 год

По-прежнему в команде нет дизайнера, дизайнер — я. Спросите у Нади Камышевой, она скажет, что это был лучший дизайн Клерка.

Но потом приходят они

2009 год

Кардинальная смена дизайна и цвета сайта. Работа Владимира Липки. На место привычного для многих тысяч пользователей зеленого цвета пришел цвет красный. Яркий цвет больших перемен, настраивающий читателей на активную и продуктивную деятельность. Помимо цвета, изменились также общий функционал и внешний облик сайта. Подробнее

24 авг. 2009 г. в 12:30 Дебаты вокруг дизайна Клерк.Ру 115 комметариев

24.08.09, 13:07 Смена дизайна на Клерк.Ру 32 коммента

2012 год

23.08.12, 17:43 Разработчики Клерк.Ру обновили систему комментирования

2015 год

18.12.15, 14:22 Новый дизайн старого Клерка

2017 год

27 сент. 2017 г. в 17:42 Новый клерк

03 окт. 2017 г. в 15:59 Оцените новый дизайн «Клерка»

2019 год

Поставить новый движок форума и перевести туда людей это было не просто смело, … как смело (с) Олег Тиньков (признан иногентом на территории РФ) . Но мы рискнули. Старый форум до сих пор живой, кстати, ностальгировать.

Ожидаемый негатив:

Новый форум. Запустили в альфа режиме

2020

Это работа текущей команды. Ее начал Никита Коночкин, продолжает Михаил Незговоров. Тут нужно повспоминать.

2023 год

26 дек. 2023 г.в 17:09 Главное обновление комментариев на сайте: новый функционал и дизайн