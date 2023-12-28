Дизайн Клерка каждый раз новый, каждый раз, каждый раз новый

Мы много раз кардинально меняли дизайн, меняли даже целый форум с тысячами пользователей. Трагически меняли цвет сайта с зеленого на красный - получили много хейта от пользователей. И каждое изменение было мучительно как для пользователей, так и для нас. Но периодически это необходимо делать.
Тем не менее, я решил собрать все изменения дизайна Клерка в одном посте — для истории.
История:
2002
Дизайн сделал первый программист Клерка Андрей Селиков. Он был софаундер. Больше ничего не помню ,)
2003
Дизайн сделал Тимур Иосебашвили. Первый настоящий дизайнер в жизни Клерка. Пользователей мало, всем пофиг.
2004
Проект так быстро менялся, что это дизайн изменил я сам, у меня был доступ на ftp и куча энергии и смелости.
2006 год
По-прежнему в команде нет дизайнера, дизайнер — я. Спросите у Нади Камышевой, она скажет, что это был лучший дизайн Клерка.
Но потом приходят они
2009 год
Кардинальная смена дизайна и цвета сайта. Работа Владимира Липки. На место привычного для многих тысяч пользователей зеленого цвета пришел цвет красный. Яркий цвет больших перемен, настраивающий читателей на активную и продуктивную деятельность. Помимо цвета, изменились также общий функционал и внешний облик сайта. Подробнее
24 авг. 2009 г. в 12:30 Дебаты вокруг дизайна Клерк.Ру 115 комметариев
24.08.09, 13:07 Смена дизайна на Клерк.Ру 32 коммента
2012 год
23.08.12, 17:43 Разработчики Клерк.Ру обновили систему комментирования
2015 год
18.12.15, 14:22 Новый дизайн старого Клерка
2017 год
27 сент. 2017 г. в 17:42 Новый клерк
03 окт. 2017 г. в 15:59 Оцените новый дизайн «Клерка»
2019 год
Поставить новый движок форума и перевести туда людей это было не просто смело, … как смело (с) Олег Тиньков (признан иногентом на территории РФ) . Но мы рискнули. Старый форум до сих пор живой, кстати, ностальгировать.
Ожидаемый негатив:
Новый форум. Запустили в альфа режиме
2020
Это работа текущей команды. Ее начал Никита Коночкин, продолжает Михаил Незговоров. Тут нужно повспоминать.
2023 год
26 дек. 2023 г.в 17:09 Главное обновление комментариев на сайте: новый функционал и дизайн
Комментарии11
Делайте что хотите, лишь бы работало и желательно с мобилы. Переход с колокольчика подвешивает страницу, из мнений не переходит по гиперссылке, редактирование не сохраняется. Если дважды редактируешь, нужно повторить первое и второе, если один раз удалить фотку, больше она не вставляется в это сообщение и т.д Успехов!
Клерк с мобилы - это прям боооооооооооооль!
Историю вспомнила))) https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=615682
А чего болит? вроде норм
Сколько людей, столько и Клерков))) Выскажу свое мнение.
Сейчас дизайн комментов Топчик. Как только я зарегался и начал вливаться в Клерк-семью, то комменты мне казались прям архаичными. Как играть в Дум 3 (игра 2004 г.) в 2024 году.
Технические косяки - это нормально. Тестить надо на пользователях. Да простят меня пользователи))) От нас самая горячая обратная связь)
Лучшее - враг хорошего, нас реально достали разные улучшения типа ФНС с ЕНС, один только человек радует своим постоянством...нет, два!!!
Изменениям нужно время.
ФНС/ЕНС - исключения))) Которые лишь подтверждают правило)
да я понимаю, даже страшно представить, что будет, когда уйдет ...Лукашенко)
Почему никто не шутит про фотку и остроумную подпись? )
Подумала - если бы люди не старели, дизайн оставался бы как у 20-30 летнего человека, казве это кого-нибудь напрягало бы?) Фотка достойная, подпись мне непонятна.
Не узнали наверное) Богатым будешь)))
Во взгляде уже можно уловить намерение по изменению функционала комментариев)