🔥 С 30 мая 2025 года штрафы Роскомнадзора резко вырастут до миллионов рублей. А мы на Клерке сделали инструмент для проверки сайта на наличие cookies и метрических программ.
На Клерке появился удобный инструмент, который быстро проверит ваш сайт на наличие сервисов cookies и метрик. Проверьте себя прямо сейчас, чтобы избежать новых штрафов:👉 https://www.klerk.ru/tool/check-site/
Главное про новые штрафы:
📌 За отсутствие регистрации в Роскомнадзоре — 300 тыс. рублей.
📌 За утечку персональных данных — до 15 млн рублей.
За отказ в обслуживании без биометрии — до 500 тыс. рублей.И не забудьте записаться на бесплатный вебинар 27 мая (15:00 мск), где подробно расскажем, что делать уже сейчас, и раздадим 4 шаблона уведомлений для Роскомнадзора.
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