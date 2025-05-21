🔥 С 30 мая 2025 года штрафы Роскомнадзора резко вырастут до миллионов рублей. А мы на Клерке сделали инструмент для проверки сайта на наличие cookies и метрических программ.

На Клерке появился удобный инструмент, который быстро проверит ваш сайт на наличие сервисов cookies и метрик. Проверьте себя прямо сейчас, чтобы избежать новых штрафов:👉 https://www.klerk.ru/tool/check-site/