ЦОК ОК Защита ПД 21.05 Мобильный
Борис Мальцев

Сделали инструмент для проверки сайта на наличие cookies и метрических программ

Скажите же, что мы молодцы!

🔥 С 30 мая 2025 года штрафы Роскомнадзора резко вырастут до миллионов рублей. А мы на Клерке сделали инструмент для проверки сайта на наличие cookies и метрических программ.

На Клерке появился удобный инструмент, который быстро проверит ваш сайт на наличие сервисов cookies и метрик. Проверьте себя прямо сейчас, чтобы избежать новых штрафов:👉 https://www.klerk.ru/tool/check-site/

Главное про новые штрафы:

📌 За отсутствие регистрации в Роскомнадзоре — 300 тыс. рублей.

📌 За утечку персональных данных — до 15 млн рублей.

За отказ в обслуживании без биометрии — до 500 тыс. рублей.И не забудьте записаться на бесплатный вебинар 27 мая (15:00 мск), где подробно расскажем, что делать уже сейчас, и раздадим 4 шаблона уведомлений для Роскомнадзора.

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Дата публикации: 21.05.2025, 11:27

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

фаундер в Клерк.Ру

6 380 подписчиков 8 314 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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