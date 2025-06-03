ChatGPT обогнал Google: размышления про 365 миллиардов запросов

ChatGPT за два года собрал 365 миллиардов запросов. Это не опечатка, это именно миллиардов, с буквой "б".

Мы живем в удивительное время: за два года после запуска ChatGPT люди задали ему 365 миллиардов запросов в год. Для сравнения — Google понадобилось 11 лет, чтобы выйти на такой же уровень. Вдумайтесь: не 11 месяцев, не 11 кварталов, а 11 лет.

Темпы роста — в 5,5 раза быстрее, чем у Google на старте. Это не просто красивая цифра. Это показатель того, как радикально меняется поведение пользователей.

Пару мыслей, почему это происходит:

Люди перестают «искать» и начинают «получать ответы». Поисковая строка — это прошлое. Сейчас пользователю нужно не 10 ссылок, а один чёткий, уверенный и контекстный ответ.

Крупнейшие ИИ-платформы становятся не просто помощниками, а личными интерфейсами к знаниям и действиям. ChatGPT — это не только ответы, но и генерация, автоматизация, анализ, поддержка.

Темпы роста — в 5,5 раза быстрее. Если бы ChatGPT был ребёнком, он бы уже водил машину, пока Google всё ещё учится держать ложку.

И что это говорит нам? Пользователи больше не хотят "искать" — они хотят немедленно получить ответ с харизмой, обаянием и лёгкой пассивной агрессией. Строчка поиска? Фу, прошлый век. Сейчас тренд — один точный, всевидящий, всезнающий и слегка высокомерный ответ от ИИ.

ИИ-платформы вроде ChatGPT — это уже не просто «помогайки». Это новые всадники цифрового апокалипсиса: они генерируют тексты, пишут код, советуют, анализируют, а иногда даже сочувствуют... ну, почти.

А среди тех 365 миллиардов вопросов — не только "как сварить борщ" или "почему меня игнорируют даже коты". Там всё: от бизнес-аналитики до "просто поболтать, потому что мне скучно, а друзья заняты своей реальной жизнью".

Сравнивать прямолинейно темпы роста Google и ChatGPT без учёта контекста эпохи было бы наивно. Google действительно создавал культуру поиска, учил людей формулировать запросы. ChatGPT же встроился в уже зрелую цифровую среду, где «спрашивать у интернета» — давно норма. Но при этом интересен не только абсолютный рост, а то, с какой скоростью изменилась сама модель взаимодействия: от "поиска" к "диалогу".

Как ответит Google Что касается Gemini внутри Google — пока точных публичных данных о доле таких запросов нет, но есть косвенные оценки. По информации Bloomberg и The Information, в начале 2025 года Gemini было интегрировано в Google Search только для части пользователей в США, и в основном как экспериментальная фича. Но Google явно делает ставку на то, чтобы плавно заместить классическую выдачу ИИ-ответами, особенно для сложных, контекстных вопросов. Вопрос «кто и как ищет внутри Google» сейчас становится всё менее универсальным. Молодая аудитория уходит в TikTok и ChatGPT, профессионалы — в спецплатформы и ИИ-ассистенты, и только часть привычных пользователей всё ещё «гуглит». Так что возможно, мы уже живём в эпоху распада монопольного поиска.

И если ты, мой дорогой читатель, до сих пор думаешь, что ИИ — это не про тебя, просто загляни в свой браузер. Спойлер: он уже там, пьёт твой кофе и подсказывает, как лучше жить.

Очень жаль, что в России ChatGPT - это VPN и казахская или турецкая банковская карта.