В контрагентах на Клерке появилась среднесписочная численность

Теперь в карточках компаний появился показатель «Среднесписочная численность» — и да, это значит, что вы сможете в один клик узнать, сколько людей в среднем варилось в корпоративном котле вашей потенциальной «надёжной» фирмы.

Всем привет!

Мы продолжаем улучшать инструменты для бухгалтеров и предпринимателей на Клерке. Теперь в карточках компаний в сервисе «Проверка контрагентов» появилась новая колонка — «Среднесписочная численность». Теперь вы сможете заглянуть на страницу контрагента и в один клик узнать, сколько там, условно говоря, людей сгорбились над Excel в среднем за год. Можете сами посмотреть, например, на этой компании:

ООО "КЛЕРК.ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 2310234468 г. Краснодар - реквизиты, адрес, контакты организации Проверить ООО "КЛЕРК.ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 2310234468 - адрес, руководитель, реквизиты, контакты и другие данные о компании на Клерк.Ру www.klerk.ru

Или проверить любую другую организацию через поиск контрагентов на Клерке.

Наш любимый тестировщик Олег Пальцев, который вообще-то отвечает за то, чтобы вы не жаловались в саппорт по ночам, выдал в релизе душераздирающе честный комментарий:

«Я, например, не знал, что это такое, но потом поискал в браузере: среднесписочная численность — это среднее количество сотрудников, работавших в организации за определенный период времени».

Спасибо, Олег, твоя жертвенность в познании очевидного вдохновляет нас всех.

В общем, теперь на Клерке проверять контрагентов стало удобнее: ключевые сведения о численности сотрудников — под носом, как запах остывшего кофе на вашем рабочем столе.

Пользуйтесь, проверяйте и, если вдруг случится чудо, делитесь своим мнением в комментариях. Нам очень важно знать, что вы не пролистываете наши обновления вслепую, как обычно.