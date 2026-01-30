Давайте поговорим. Мы добавили в форум голосовой чат в реальном времени
Мы добавили голосовой чат в реальном времени на форум Клерка:
👉 https://club.klerk.ru/
Начать пользоваться — проще некуда:
В левой навигации найдите раздел Voice Rooms (Голосовой чат).
Сейчас там уже есть одна комната — watercooler.
Нажмите на неё.
Разрешите браузеру доступ к микрофону.
И всё — можно общаться голосом, без писем, простынь текста и «я отвечу позже».
Формат — как на кухне у коллег: зашёл, обсудил, вышел.
Бухгалтерский Clubhouse, только без пафоса и с пользой 😉
И еще про форум
Мы сильно обновили форум — и снаружи, и изнутри. Форум стал зеленым
Изменения затронули визуальное оформление и навигацию.
Что поменялось по-крупному:
Главная страница теперь показывает последние созданные темы — сразу видно, чем форум живёт прямо сейчас.
Категории переехали на второй экран — они никуда не делись, просто больше не мешают быстро войти в обсуждения.
Навигация стала проще и логичнее: меньше кликов, больше смысла.
Идея простая: форум — это не каталог разделов, а живой поток вопросов, ответов и опыта.
Зашёл → увидел свежие темы → подключился к разговору. Без квестов.
Если коротко: раньше форум показывал «структуру», теперь — жизнь.
Комментарии4
Вообще забавно ) В режиме когда блокируют мессенджеры, можно быстро пообщаться голосом в бухгалтерском форуме )))
Заходите скорее тестировать )
Коллеги заходите с нормальными микрофонами)