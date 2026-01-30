Давайте поговорим. Мы добавили в форум голосовой чат в реальном времени

Мы сделали бухгалтерский Clubhouse, только без пафоса и с пользой 😉 Заходите поболтать )

Мы добавили голосовой чат в реальном времени на форум Клерка:

👉 https://club.klerk.ru/

Начать пользоваться — проще некуда:

В левой навигации найдите раздел Voice Rooms (Голосовой чат). Сейчас там уже есть одна комната — watercooler. Нажмите на неё. Разрешите браузеру доступ к микрофону. И всё — можно общаться голосом, без писем, простынь текста и «я отвечу позже».

Формат — как на кухне у коллег: зашёл, обсудил, вышел.

Бухгалтерский Clubhouse, только без пафоса и с пользой 😉

И еще про форум

Мы сильно обновили форум — и снаружи, и изнутри. Форум стал зеленым

Изменения затронули визуальное оформление и навигацию.

Что поменялось по-крупному:

Главная страница теперь показывает последние созданные темы — сразу видно, чем форум живёт прямо сейчас.

Категории переехали на второй экран — они никуда не делись, просто больше не мешают быстро войти в обсуждения.

Навигация стала проще и логичнее: меньше кликов, больше смысла.

Идея простая: форум — это не каталог разделов, а живой поток вопросов, ответов и опыта.

Зашёл → увидел свежие темы → подключился к разговору. Без квестов.

Если коротко: раньше форум показывал «структуру», теперь — жизнь.