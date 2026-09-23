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Борис Мальцев
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Что сегодня спрашивали в КУБе — 23 сентября

Как объяснить налоговой растущие убытки, обязательно ли отдавать инспекции все запрошенные документы и какой банк удобнее для АУСН? Собрали пять новых вопросов из «Красного уголка бухгалтера» за 23 сентября.

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За день появилось пять новых вопросов:

  1. Какой банк удобнее для АУСН? Сравнивают Сбер, ВТБ и ПСБ: разметку операций и удобство работы. В комментариях чаще выбирают Сбер. 9 ответов.

  2. Убытки растут, налоговая снова требует пояснения Заказчики затягивают приёмку работ, расходы накапливаются. Можно ли повторить прошлый ответ инспекции и стоит ли ждать вызова директора? 8 ответов.

  3. Фирму ликвидировали, а 6-НДФЛ и РСВ не сдали Примут ли теперь отчётность, хотя бы по почте, и чем ситуация грозит сотрудникам? 3 ответа.

  4. Налоговая запросила табели, ОСВ и карточки счетов В рамках проверки контрагента требуют документы по сотрудникам и оказанным услугам. Обязательно ли предоставлять всё и что будет за отказ? 3 ответа.

  5. Суточные 8 480 рублей: кому можно выплачивать без налогов? Компания восстанавливает инфраструктуру на новых территориях. Автор уточняет, распространяется ли такой порядок на командировки сотрудников, которые там живут. 1 ответ.

КУБ — «Красный уголок бухгалтера», сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчётностью, кадрами и 1С. Здесь есть и новости, которые можно обсуждать с коллегами.

Как пользоваться:

  • Читать вопросы и обсуждения — заходите на kubklerk.ru.

  • Задать свой вопрос — опубликуйте его на сайте или отправьте Telegram-боту. Опишите ситуацию: систему налогообложения, важные даты и что именно вызывает затруднения.

  • Помочь коллегам — оставьте ответ под вопросом, поделитесь своим опытом.

Сайт и Telegram-канал связаны: вопросы и комментарии синхронизируются. Можно начать обсуждение на сайте, а продолжить в Telegram.

Дата публикации: 23.09.2026, 23:49

Информации об авторе

Борис МальцевВ поиске работы

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 249 подписчиков8 436 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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