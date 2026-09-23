Что сегодня спрашивали в КУБе — 23 сентября
Как объяснить налоговой растущие убытки, обязательно ли отдавать инспекции все запрошенные документы и какой банк удобнее для АУСН? Собрали пять новых вопросов из «Красного уголка бухгалтера» за 23 сентября.
За день появилось пять новых вопросов:
Какой банк удобнее для АУСН? Сравнивают Сбер, ВТБ и ПСБ: разметку операций и удобство работы. В комментариях чаще выбирают Сбер. 9 ответов.
Убытки растут, налоговая снова требует пояснения Заказчики затягивают приёмку работ, расходы накапливаются. Можно ли повторить прошлый ответ инспекции и стоит ли ждать вызова директора? 8 ответов.
Фирму ликвидировали, а 6-НДФЛ и РСВ не сдали Примут ли теперь отчётность, хотя бы по почте, и чем ситуация грозит сотрудникам? 3 ответа.
Налоговая запросила табели, ОСВ и карточки счетов В рамках проверки контрагента требуют документы по сотрудникам и оказанным услугам. Обязательно ли предоставлять всё и что будет за отказ? 3 ответа.
Суточные 8 480 рублей: кому можно выплачивать без налогов? Компания восстанавливает инфраструктуру на новых территориях. Автор уточняет, распространяется ли такой порядок на командировки сотрудников, которые там живут. 1 ответ.
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