Что сегодня спрашивали в КУБе — 23 сентября

Как объяснить налоговой растущие убытки, обязательно ли отдавать инспекции все запрошенные документы и какой банк удобнее для АУСН? Собрали пять новых вопросов из «Красного уголка бухгалтера» за 23 сентября.

За день появилось пять новых вопросов:

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