Делаем идеальную Клерк.Систему

Клерк.Система — это рабочий стол бухгалтера. Мы собрали всё необходимое для ежедневной работы на одном экране. Сама Система здесь, а действующие тарифы здесь. Но главное — мы сделали не только новый интерфейс Системы, но и свои Правовую и Судебную базы. Сейчас мы их тестируем, поэтому открываем доступ к новой версии — чтобы все могли попробовать и обсудить. До 1 ноября она открыта для всех.
Правовая и Судебная системы вместе образуют СПС Клерка — нашу собственную справочную правовую систему.
Вот тут новая Клерк.Система https://klerk.systems/
Мы связываем все части продукта в одну цепочку:
новость → разбор → норма закона + судебная практика.
Идея в том, чтобы дать возможность максимально удобно ( поэтому мы сделали настройку размера шрифта и темы оформления сайта) прочесть новость, разобраться в изменении и перейти к первоисточнику.
Пример:
Посмотрите например как выглядит новость:
Распределение НДФЛ и ЕСХН между регионами и муниципалитетами могут изменить
Или статья:
Торговый сбор и УСН: как учесть в 2026 году и не потерять вычет
Новая Клерк.Система – что это?
Сейчас в новой Клерк.Системе четыре основных раздела:
— Новости — важные изменения для бухгалтера.
— Статьи — сюда мы постепенно перенесем всю контентную часть Клерк.Системы: Разборы, консультации, конспекты вебинаров и другие экспертные материалы.
— Правовая система — кодексы, законы, постановления, приказы и другие нормативные документы с историей редакций.
— Судебная система — судебные акты, движение дел по инстанциям и связи решений судов с конкретными нормами законодательства.
Презентация новой Системы Клерка: https://klerk.systems/info/
Правовая база пока небольшая, но уже рабочая
Сейчас в Правовой системе 3 902 документа: все 20 кодексов, 2 319 федеральных законов и 4 343 редакции документов. В базе уже есть все ФСБУ, ПБУ и основные нормативные акты, которые нужны бухгалтеру в ежедневной работе.
Для документов доступны все версии, можно открыть редакцию на нужную дату и сравнить версии между собой, чтобы сразу увидеть, что именно изменилось.
В Судебной системе — 5 748 судебных актов, в том числе 2 533 акта Верховного суда. Уже построено 59 297 связей между судебными решениями и конкретными статьями законов.
Мы пока не пытаемся соревноваться с большими СПС по объему базы. Наша задача — собрать прежде всего ту нормативку и практику, которая нужна аудитории Клерка.
При этом база растет автоматически. Поступают новые документы и редакции, судебные акты, статьи и новости Клерка и система сразу связывает их между собой.
То есть новая статья или новость не остается отдельной публикацией: к ней подтягиваются связанные нормы законодательства и судебная практика, а из самой нормативки можно перейти обратно к материалам Клерка.
Интерфейс
Во всей Клерк.Системе можно настроить интерфейс под себя: выбрать светлую, сепию или тёмную тему, а также изменить размер шрифта. Настройки работают во всех разделах — Новостях, Статьях, Правовой и Судебной системах.
Роудмап
1. Единый вход и права доступа
Подключить аккаунты Клерка через SSO.
Учитывать действующие подписки: состав доступа и срок окончания.
Проверять права на сервере при открытии платного содержимого, включая прямые ссылки.
2. Поиск по Системе
Общий поиск по новостям, разборам, нормативным документам и судебным актам.
Фильтры по типу материала.
Поиск документов по названию, номеру, дате и тексту.
Платные результаты видны в выдаче с обозначением доступа.
3. Личный кабинет
Текущая подписка и доступные разделы.
Срок окончания.
Покупка и продление доступа.
4. Биллинг
Определить тарифы и состав подписки.
Решить, как использовать существующий биллинг Клерка.
Подключить оплату и автоматическое предоставление доступа.
Обработать окончание подписки, неуспешную оплату и возврат.
Сохранять выбранный материал и возвращать к нему после входа или оплаты.
5. Связи между материалами
Из новости или разбора — переход к конкретному пункту или абзацу нормативного документа.
Рядом с нормой — связанные разборы, консультации и судебные решения.
Добавить ссылки на обычные статьи Клерка, оставляя их на klerk.ru.
Дать редакции возможность исправлять и дополнять автоматические связи.