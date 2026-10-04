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Борис Мальцев
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Делаем идеальную Клерк.Систему

Работаем над новой Клерк.Системой: теперь в ней вместе работают Новости, Разборы, Правовая и Судебная системы. До 1 ноября новую версию можно протестировать бесплатно.

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Клерк.Система — это рабочий стол бухгалтера. Мы собрали всё необходимое для ежедневной работы на одном экране. Сама Система здесь, а действующие тарифы здесь. Но главное — мы сделали не только новый интерфейс Системы, но и свои Правовую и Судебную базы. Сейчас мы их тестируем, поэтому открываем доступ к новой версии — чтобы все могли попробовать и обсудить. До 1 ноября она открыта для всех.

Правовая и Судебная системы вместе образуют СПС Клерка — нашу собственную справочную правовую систему.

Вот тут новая Клерк.Система https://klerk.systems/

Мы связываем все части продукта в одну цепочку:

новость → разбор → норма закона + судебная практика.

Идея в том, чтобы дать возможность максимально удобно ( поэтому мы сделали настройку размера шрифта и темы оформления сайта) прочесть новость, разобраться в изменении и перейти к первоисточнику.

Пример:

Посмотрите например как выглядит новость:

Распределение НДФЛ и ЕСХН между регионами и муниципалитетами могут изменить

Или статья:

Торговый сбор и УСН: как учесть в 2026 году и не потерять вычет

Новая Клерк.Система – что это?

Сейчас в новой Клерк.Системе четыре основных раздела:

Новости — важные изменения для бухгалтера.

Статьи — сюда мы постепенно перенесем всю контентную часть Клерк.Системы: Разборы, консультации, конспекты вебинаров и другие экспертные материалы.

Делаем идеальную Клерк.Систему

Правовая система — кодексы, законы, постановления, приказы и другие нормативные документы с историей редакций.

Делаем идеальную Клерк.Систему

Судебная система — судебные акты, движение дел по инстанциям и связи решений судов с конкретными нормами законодательства.

Делаем идеальную Клерк.Систему

Презентация новой Системы Клерка: https://klerk.systems/info/

Правовая база пока небольшая, но уже рабочая

Сейчас в Правовой системе 3 902 документа: все 20 кодексов, 2 319 федеральных законов и 4 343 редакции документов. В базе уже есть все ФСБУ, ПБУ и основные нормативные акты, которые нужны бухгалтеру в ежедневной работе.

Для документов доступны все версии, можно открыть редакцию на нужную дату и сравнить версии между собой, чтобы сразу увидеть, что именно изменилось.

В Судебной системе — 5 748 судебных актов, в том числе 2 533 акта Верховного суда. Уже построено 59 297 связей между судебными решениями и конкретными статьями законов.

Мы пока не пытаемся соревноваться с большими СПС по объему базы. Наша задача — собрать прежде всего ту нормативку и практику, которая нужна аудитории Клерка.

При этом база растет автоматически. Поступают новые документы и редакции, судебные акты, статьи и новости Клерка и система сразу связывает их между собой.

То есть новая статья или новость не остается отдельной публикацией: к ней подтягиваются связанные нормы законодательства и судебная практика, а из самой нормативки можно перейти обратно к материалам Клерка.

Интерфейс

Тема Сепия- это имба и радость для глаз.
Тема Сепия- это имба и радость для глаз.

Во всей Клерк.Системе можно настроить интерфейс под себя: выбрать светлую, сепию или тёмную тему, а также изменить размер шрифта. Настройки работают во всех разделах — Новостях, Статьях, Правовой и Судебной системах.

Роудмап

1. Единый вход и права доступа

  • Подключить аккаунты Клерка через SSO.

  • Учитывать действующие подписки: состав доступа и срок окончания.

  • Проверять права на сервере при открытии платного содержимого, включая прямые ссылки.

2. Поиск по Системе

  • Общий поиск по новостям, разборам, нормативным документам и судебным актам.

  • Фильтры по типу материала.

  • Поиск документов по названию, номеру, дате и тексту.

  • Платные результаты видны в выдаче с обозначением доступа.

3. Личный кабинет

  • Текущая подписка и доступные разделы.

  • Срок окончания.

  • Покупка и продление доступа.

4. Биллинг

  • Определить тарифы и состав подписки.

  • Решить, как использовать существующий биллинг Клерка.

  • Подключить оплату и автоматическое предоставление доступа.

  • Обработать окончание подписки, неуспешную оплату и возврат.

  • Сохранять выбранный материал и возвращать к нему после входа или оплаты.

5. Связи между материалами

  • Из новости или разбора — переход к конкретному пункту или абзацу нормативного документа.

  • Рядом с нормой — связанные разборы, консультации и судебные решения.

  • Добавить ссылки на обычные статьи Клерка, оставляя их на klerk.ru.

  • Дать редакции возможность исправлять и дополнять автоматические связи.

Дата публикации: 04.10.2026, 17:58

Информации об авторе

Борис МальцевВ поиске работы

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 234 подписчика8 443 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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