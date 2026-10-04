Делаем идеальную Клерк.Систему

Клерк.Система — это рабочий стол бухгалтера. Мы собрали всё необходимое для ежедневной работы на одном экране. Сама Система здесь, а действующие тарифы здесь. Но главное — мы сделали не только новый интерфейс Системы, но и свои Правовую и Судебную базы. Сейчас мы их тестируем, поэтому открываем доступ к новой версии — чтобы все могли попробовать и обсудить. До 1 ноября она открыта для всех.

Правовая и Судебная системы вместе образуют СПС Клерка — нашу собственную справочную правовую систему. Вот тут новая Клерк.Система https://klerk.systems/

Мы связываем все части продукта в одну цепочку:

новость → разбор → норма закона + судебная практика.

Идея в том, чтобы дать возможность максимально удобно ( поэтому мы сделали настройку размера шрифта и темы оформления сайта) прочесть новость, разобраться в изменении и перейти к первоисточнику.