ОАЭ. Новый закон про новый старый налог

Итак, что интересного есть в законе? Вот основные моменты:
Во-первых, закон уравновешивает отношения между с корпоративным налогом и налогом на деятельность иностранных банков. Так, согласно закону, иностранные банки облагаются налогом в размере 20% от годового налогооблагаемого дохода. Однако если эти банки будут платить корпоративный налог, его сумма будет вычтена из их общей суммы налоговых обязательств.
Новый закон также определяет принципы, регулирующие расчет налогооблагаемого дохода, порядок проверки налоговой декларации, добровольное раскрытие информации и тд.
Законом также определены права иностранных банков и их филиалов, имеющих лицензию Центрального банка ОАЭ, в ходе проведения проверок.
Не обошел стороной законодатель, в том числе, вопросы наказания за несоблюдение предписаний. Так, размер штрафных санкций может достигать 500 000 АЕД. Он также может быть удвоен в случае повторных нарушений в течение двух лет и составит максимум 1 000 000 АЕД.
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