ОАЭ. Новый закон про новый старый налог

Бухгалтерский ликбез: что такое уведомление по ЕНП и кому его сдавать

Расскажу сегодня про уведомление. По нему тааак много вопросов, хотя уже вроде больше года его используем. Ну ладно, не все отправляли уведомление в 2023 году, а вот в 2024 году пришлось на них перейти всем. Для тех, кто еще так и не понял, что это за зверь такой (а это, как минимум, огромное количество ИП без сотрудников) этот ликбез.