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ОАЭ. Новый закон про новый старый налог

Данный закон применяется к налоговому году, начинающемуся после его принятия, и распространяется на все иностранные банки, работающие в Дубае, за исключением банков, имеющих лицензию на работу в DIFC.
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Итак, что интересного есть в законе? Вот основные моменты:

  • Во-первых, закон уравновешивает отношения между с корпоративным налогом и налогом на деятельность иностранных банков. Так, согласно закону, иностранные банки облагаются налогом в размере 20% от годового налогооблагаемого дохода. Однако если эти банки будут платить корпоративный налог, его сумма будет вычтена из их общей суммы налоговых обязательств.

  • Новый закон также определяет принципы, регулирующие расчет налогооблагаемого дохода, порядок проверки налоговой декларации, добровольное раскрытие информации и тд.

  • Законом также определены права иностранных банков и их филиалов, имеющих лицензию Центрального банка ОАЭ, в ходе проведения проверок. 

  • Не обошел стороной законодатель, в том числе, вопросы наказания за несоблюдение предписаний. Так, размер штрафных санкций может достигать 500 000 АЕД. Он также может быть удвоен в случае повторных нарушений в течение двух лет и составит максимум 1 000 000 АЕД.

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