Еще немного про CORPORATE TAX. Сроки постановки на налоговый учет

Срок постановки на налоговый учет юридических лиц-резидентов
1️⃣ ЮЛ-резидент, зарегистрированное или иным образом созданное или признанное до 01.03.2024, должно подать заявление о регистрации в следующие сроки:
январь/февраль — 31.05.2024
март/апрель — 30.06.2024
май — 31.07.2024
июнь — 31.08.2024
июль — 30.09.2024
август/сентябрь — 31.10.2024
октябрь/ноябрь — 30.11.2024
декабрь — 31.12.2024
При отсутствии у ЮЛ лицензии по состоянию на 01.03.2024, регистрация должна быть произведена в течение 3 месяцев с 01.03.2024.
Если ЮЛ имеет более одной лицензии, то момент регистрации определяется по лицензии с самой ранней датой выдачи.
2️⃣ ЮЛ-резидент, зарегистрированное или иным образом созданное или признанное по состоянию на 01.03.2024 или после этой даты, должно подать заявление в следующие сроки:
ЮЛ, которое зарегистрировано или иным образом создано или признано в соответствии с применимым законодательством в государстве, включая лицо свободной зоны — в течение 3 месяцев с даты его регистрации, учреждения или признания.
ЮЛ, зарегистрированное или иным образом созданное или признанное в соответствии с применимым законодательством, — через 3 месяца после окончания финансового года данного ЮЛ.
Сроки постановки на налоговый учет юридических лиц-нерезидентов
1️⃣ ЮЛ, являющееся нерезидентом до 01.03.2024, подает заявление о регистрации в следующие сроки:
ЮЛ, имеющее постоянное представительство в государстве — в течение 9 месяцев со дня создания постоянного представительства.
ЮЛ, имеющее связь с государством – в течение 3 месяцев с 01.03.2024.
2️⃣ ЮЛ, являющееся нерезидентом, по состоянию на 01.03.2024 или после этой даты подает заявление на налоговую регистрацию в следующие сроки:
ЮЛ, имеющее постоянное представительство в государстве, - в течение 6 месяцев со дня создания постоянного представительства.
ЮЛ, имеющее связь с государством — в течение 3 месяцев со дня установления связи.
👤 Срок постановки на учет физических лиц:
1️⃣ ФЛ-резидент, которое ведет предпринимательскую деятельность в течение 2024 года или последующих лет, общий оборот в календарном году которого превышает установленный лимит, должен зарегистрироваться до 31 марта последующего года.
2️⃣ ФЛ-нерезидент, которое ведет предпринимательскую деятельность в течение 2024 года или последующих лет, общий оборот которого в календарном году, полученный в григорианском календарном году, превышает установленный лимит, должен зарегистрироваться в течение 3 месяцев с даты соответствия требованиям для обложения налогом.
В отношении налогоплательщиков, которые не подадут заявления о регистрации корпоративного налога в сроки, указанные в решении FTA, будут наложены административные штрафы.
Ну а если хотите узнать больше о штрафах, пишите комментарии и оставляйте свои реакции 👍🏻❤️🔥 и комментарии и я с удовольствием поделюсь этим в следующем посте.
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