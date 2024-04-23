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Юлия Малыгина
Налоговый учет

Еще немного про CORPORATE TAX. Сроки постановки на налоговый учет

Федеральная налоговая служба вынесла Решение об уточнении сроков постановки на налоговый учет юридических и физических лиц, вступившее в силу с 01.03.2024 г. Я видела несколько обзоров и комментариев относительно данного решения, но все они искажают информацию и просто мне не нравятся, поэтому читайте 👇🏻
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Срок постановки на налоговый учет юридических лиц-резидентов

1️⃣ ЮЛ-резидент, зарегистрированное или иным образом созданное или признанное до 01.03.2024, должно подать заявление о регистрации в следующие сроки:

  • январь/февраль — 31.05.2024

  • март/апрель — 30.06.2024

  • май — 31.07.2024

  • июнь — 31.08.2024

  • июль — 30.09.2024

  • август/сентябрь — 31.10.2024

  • октябрь/ноябрь — 30.11.2024

  • декабрь — 31.12.2024

При отсутствии у ЮЛ лицензии по состоянию на 01.03.2024, регистрация должна быть произведена в течение 3 месяцев с 01.03.2024.

Если ЮЛ имеет более одной лицензии, то момент регистрации определяется по лицензии с самой ранней датой выдачи.

2️⃣ ЮЛ-резидент, зарегистрированное или иным образом созданное или признанное по состоянию на 01.03.2024 или после этой даты, должно подать заявление в следующие сроки:

  • ЮЛ, которое зарегистрировано или иным образом создано или признано в соответствии с применимым законодательством в государстве, включая лицо свободной зоны — в течение 3 месяцев с даты его регистрации, учреждения или признания.

  • ЮЛ, зарегистрированное или иным образом созданное или признанное в соответствии с применимым законодательством, — через 3 месяца после окончания финансового года данного ЮЛ.

Сроки постановки на налоговый учет юридических лиц-нерезидентов

1️⃣ ЮЛ, являющееся нерезидентом до 01.03.2024, подает заявление о регистрации в следующие сроки:

  • ЮЛ, имеющее постоянное представительство в государстве — в течение 9 месяцев со дня создания постоянного представительства.

  • ЮЛ, имеющее связь с государством – в течение 3 месяцев с 01.03.2024.

2️⃣ ЮЛ, являющееся нерезидентом, по состоянию на 01.03.2024 или после этой даты подает заявление на налоговую регистрацию в следующие сроки:

  • ЮЛ, имеющее постоянное представительство в государстве, - в течение 6 месяцев со дня создания постоянного представительства.

  • ЮЛ, имеющее связь с государством — в течение 3 месяцев со дня установления связи.

👤 Срок постановки на учет физических лиц:

1️⃣ ФЛ-резидент, которое ведет предпринимательскую деятельность в течение 2024 года или последующих лет, общий оборот в календарном году которого превышает установленный лимит, должен зарегистрироваться до 31 марта последующего года.

2️⃣ ФЛ-нерезидент, которое ведет предпринимательскую деятельность в течение 2024 года или последующих лет, общий оборот которого в календарном году, полученный в григорианском календарном году, превышает установленный лимит, должен зарегистрироваться в течение 3 месяцев с даты соответствия требованиям для обложения налогом.

В отношении налогоплательщиков, которые не подадут заявления о регистрации корпоративного налога в сроки, указанные в решении FTA, будут наложены административные штрафы.

Ну а если хотите узнать больше о штрафах, пишите комментарии и оставляйте свои реакции 👍🏻❤️🔥 и комментарии и я с удовольствием поделюсь этим в следующем посте.

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