Логотип vakod
vakod
Ведение бизнеса

Понятие и состав оборотного капитала. Общие сведения

Стратегия и тактика финансового управления компаниями, предупреждения и предотвращения финансовых затруднений
23 8

Что такое оборотный капитал?

Наиболее точным, на наш взгляд, является следующее определение оборотного капитала организации:

Это совокупность денежных средств, авансированных для образования и использования оборотных производственных фондов и фондов обращения, образуют оборотный капитал или оборотные средства предприятия.

Такое определение подчеркивает основные моменты: оборотные средства — это денежные средства, а не запасы, незавершенное производство, готовая продукция, как часто говорят профессионалы, используя профессиональный жаргон; оборотные средства авансируются для обеспечения производственно-коммерческого цикла организации, при этом выделяются разные по содержанию и стоящим перед ними задачам фонды обращения и производственные фонды.

Оборотные производственные фонды обслуживают процесс производства. Они образуют денежные средства предприятия, вложенные в запасы сырья, основные и вспомогательные материалы, топливо, запасные части, тару, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, в незавершенное производство, полуфабрикаты собственного производства, расходы будущих периодов. Фонды обращения обслуживают процесс обращения.

Они представляют собой средства предприятия в виде готовой продукции, предназначенные для реализации; денежные средства, находящиеся на счетах в банке, в кассе предприятия, в расчетах; в практической деятельности не делается различий между оборотным капиталом и оборотными средствами, термины используются как синонимы.

В методической литературе можно встретить и другие определения. Например, оборотный капитал часто определяется как инвестиции в краткосрочные активы. Такое определение имеет право на жизнь, однако в российской практике и нормативных документах термин «инвестиции» в основном применяется к капитальным вложениям.

Какие термины используются при управлении оборотным капиталом и как их можно классифицировать?

Обычно различают валовой оборотный капитал и чистый оборотный капитал.

Валовой оборотный капитал — это, по сути дела, все текущие активы, то есть запасы сырья, незавершенного производства, готовой продукции, упаковочных материалов, запчастей и комплектующих, расходы будущих периодов, дебиторская задолженность, расчетный счет, касса. В финансовой отчетности они отражены в разделе II актива баланса.

Чистый оборотный капитал — это текущие активы минус текущие обязательства, то есть собственные оборотные средства организации. В некоторых источниках эта величина названа финансово-эксплуатационными потребностями предприятия (ФЭП).

В последнее время в методической литературе по управлению оборотным капиталом используется еще один термин — текущие финансовые потребности (ТФП), который характеризует разницу между текущими активами (без денежных средств) и кредиторской задолженностью. Или, другими словами, ТФП — это не покрытая ни собственными средствами, ни долгосрочными кредитами, ни кредиторской задолженностью часть оборотных средств. Поэтому, можно сказать, что ТФП — это потребность в краткосрочном кредите.

При оптимизации способов финансирования обычно рассматривают постоянный и временный оборотный капитал. Постоянный оборотный капитал имеется у фирмы в течение всего цикла, величина переменного капитала меняется вместе с сезонными или циклическими колебаниями.

По месту и роли в процессе воспроизводства выделяются следующие компоненты оборотного капитала:

  • средства, вложенные в производственные запасы;

  • средства, вложенные в незавершенное производство и расходы будущих периодов;

  • средства в готовой продукции;

  • денежные средства и средства в расчетах.

Всё о бухгалтерии у нас на телеграм канале: @buhgalter_rus

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Отчетность

    Какие отчеты сдают организации по итогам 2023 года

    Заканчивается 2023 год, а значит — скоро сдаваться. Расскажем, какую отчетность должны подать организации по итогам 2023 года, перед какими контролирующими органами нужно отчитаться и какие дедлайны.

    Какие отчеты сдают организации по итогам 2023 года
    6
    Валютные операции

    Совфед усилил контроль за валютными операциями бизнеса

    Компании, которые входят в международную группу с иностранными организациями, должны с 1 июля 2024 года уведомлять ФНС об открытии и закрытии счетов в зарубежных банках.

    5

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип Клерк
    Клерк
    Маркетплейсы

    Как бухгалтеру вести налоговый учет у продавца маркетплейса: ОСН, УСН, ЕСХН

    Разберемся, кому можно работать на маркетплейсе, какие есть ограничения, как считать налоги.

    Как бухгалтеру вести налоговый учет у продавца маркетплейса: ОСН, УСН, ЕСХН
    1
    1,8 тыс.
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Нотариат

    Нотариусы тоже плачут, но не платят. Интересная история

    Да, нотариуса можно обязать возместить убытки. Например, если он не проверил личность продающего, не установил, что квартиру продает не продавец, а жулик, и в последствии, покупатель теряет такое жилье.

    8
    Бесплатно с Уведомление по ЕНП

    Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2023 года

    В декабре 2023 года компании должны сдать как минимум два обязательных уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы. И еще одно добровольное.

    Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2023 года
    2
    8,7 тыс.
    Инвестиции

    Греф: акционерам «Сбера» нужно ждать рекордных дивидендов

    За 11 месяцев Сбербанк заработал 1,3 трлн рублей чистой прибыли, на выплаты инвесторам направят 50%.

    24
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая

    ❗️Досрочная выплата зарплаты является нарушением трудового законодательства

    Выплата заработной платы раньше срока, установленного в трудовом договоре, является нарушением трудового законодательства. Такое мнение высказал Роструд.

    24

    Записи вебинаров

    708
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип Клерк
    Клерк

    Финансовый анализ: чем бухгалтер может помочь компании

    Откуда взялся кассовый разрыв? При каком доходе компания будет работать в «ноль»? Почему нет денег при высоком чеке? Со всеми этими вопросами руководство приходит в бухгалтерию.

    Финансовый анализ: чем бухгалтер может помочь компании
    3
    219
    Логотип ChatGPT
    ChatGPT
    Интернет и IT

    Бесплатные и общедоступные нейросети: «Без смс и регистрации», и даже без VPN

    Привет всем! Решил с вами поделиться своим мнением о двух чат-ботах, которые я на днях протестил. Поговорим о Phind и OpenChat.

    Бесплатные и общедоступные нейросети: «Без смс и регистрации», и даже без VPN
    19
    Логотип Астрал
    Астрал
    Электронные подписи

    Какая иностранная электронная подпись признается действительной в России

    Один из самых значимых вопросов при переходе к электронному документообороту во многих трансграничных задачах — взаимное признание иностранной электронной подписи (ВПИЭП). Рассказываем подробнее о том, как подтверждают действительность иностранной ЭП.

    Какая иностранная электронная подпись признается действительной в России
    16
    Вебинары для бухгалтеров

    🎓Вебинар: Закрываем год. На что обратить внимание в бухгалтерском учете. 26 декабря в 11:00 мск!

    В последние дни уходящего года бухгалтеру надо сделать много важных дел. На что обратить внимание и что не забыть расскажем на вебинаре.

    17
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как правильно оформить заявление на уменьшение патента?

    Добрый день! Отправила заявление на уменьшение патента. Пришло уведомление, что есть ошибки. Дойти в налоговую не могу, дозвониться тем более…

    13
    Отчетность в СФР

    Код ОКЗ в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 надо будет указывать чаще

    В подразделе 1.1 формы ЕФС-1 есть графа 6 «Код выполняемой функции». Там, в том числе, указывают код ОКЗ. Сейчас он нужен для 7 кадровых мероприятий. Будет – для восьми.

    5
    111
    Логотип ВДГБ
    ВДГБ

    Как перенести базу 1С в облако: инструкция

    Рассказываем, как и зачем компании переносят базу 1С в облако, как правильно загрузить базу данных в облако и какой облачный сервер выбрать. Даем инструкцию по переносу данных, с помощью которой можно избежать типичных ошибок.

    Как перенести базу 1С в облако: инструкция
    28
    Логотип LRurist
    LRurist
    Потребительское кредитование

    Изменится порядок погашения платежей по потребительским кредитам

    Подписан закон, меняющий очередность погашения платежей по кредиту при недостаточности средств у заемщика.

    17
    Государственные ведомства

    Роскомнадзор сможет без прокуратуры проверять утечки данных

    Ведомству дадут право контролировать ситуацию с утечками персональных данных без оглядки на мораторий.

    1
    52
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Ведение бизнеса

    Как управлять бизнесом на удаленке

    Работа руководителя связана со множеством встреч, переговоров и командировок. Разбираемся, какие шаги нужно предпринять, чтобы не потерять контроль над бизнесом, если предстоят длительные поездки. 

    Как управлять бизнесом на удаленке
    24
    Логотип vakod
    vakod
    Ведение бизнеса

    Понятие и состав оборотного капитала. Общие сведения

    Стратегия и тактика финансового управления компаниями, предупреждения и предотвращения финансовых затруднений

    23
    Логотип Академия Eduson
    Академия Eduson
    Карьера бухгалтера

    Эмоциональное выгорание бухгалтера: признак, что пора менять профессию 

    У вас когда-нибудь было «выгорание»? Все кругом об этом говорят, некоторые даже посмеиваются, но эмоциональное выгорание было описано в 1974 году психологом Гербертом Фрейденбергером. Выгоревший бухгалтер — это проблема не только самого бухгалтера, но и всей компании, ведь ваше эмоциональное состояние влияет на ее результаты.

    Эмоциональное выгорание бухгалтера: признак, что пора менять профессию 
    3
    161
    Отчетность в СФР

    👉 На титульном листе новой формы ЕФС-1 надо будет указывать новые коды

    Новые коды в новой ЕФС-1 будут не только в подразделе 1.1 (бывшая СЗВ-ТД), но и на титульном листе (ИП01, ИП02 и т. д.)

    1
    163