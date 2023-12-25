Понятие и состав оборотного капитала. Общие сведения

Что такое оборотный капитал?

Наиболее точным, на наш взгляд, является следующее определение оборотного капитала организации:

Это совокупность денежных средств, авансированных для образования и использования оборотных производственных фондов и фондов обращения, образуют оборотный капитал или оборотные средства предприятия.

Такое определение подчеркивает основные моменты: оборотные средства — это денежные средства, а не запасы, незавершенное производство, готовая продукция, как часто говорят профессионалы, используя профессиональный жаргон; оборотные средства авансируются для обеспечения производственно-коммерческого цикла организации, при этом выделяются разные по содержанию и стоящим перед ними задачам фонды обращения и производственные фонды.

Оборотные производственные фонды обслуживают процесс производства. Они образуют денежные средства предприятия, вложенные в запасы сырья, основные и вспомогательные материалы, топливо, запасные части, тару, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, в незавершенное производство, полуфабрикаты собственного производства, расходы будущих периодов. Фонды обращения обслуживают процесс обращения.

Они представляют собой средства предприятия в виде готовой продукции, предназначенные для реализации; денежные средства, находящиеся на счетах в банке, в кассе предприятия, в расчетах; в практической деятельности не делается различий между оборотным капиталом и оборотными средствами, термины используются как синонимы.

В методической литературе можно встретить и другие определения. Например, оборотный капитал часто определяется как инвестиции в краткосрочные активы. Такое определение имеет право на жизнь, однако в российской практике и нормативных документах термин «инвестиции» в основном применяется к капитальным вложениям.

Какие термины используются при управлении оборотным капиталом и как их можно классифицировать?

Обычно различают валовой оборотный капитал и чистый оборотный капитал.

Валовой оборотный капитал — это, по сути дела, все текущие активы, то есть запасы сырья, незавершенного производства, готовой продукции, упаковочных материалов, запчастей и комплектующих, расходы будущих периодов, дебиторская задолженность, расчетный счет, касса. В финансовой отчетности они отражены в разделе II актива баланса.

Чистый оборотный капитал — это текущие активы минус текущие обязательства, то есть собственные оборотные средства организации. В некоторых источниках эта величина названа финансово-эксплуатационными потребностями предприятия (ФЭП).

В последнее время в методической литературе по управлению оборотным капиталом используется еще один термин — текущие финансовые потребности (ТФП), который характеризует разницу между текущими активами (без денежных средств) и кредиторской задолженностью. Или, другими словами, ТФП — это не покрытая ни собственными средствами, ни долгосрочными кредитами, ни кредиторской задолженностью часть оборотных средств. Поэтому, можно сказать, что ТФП — это потребность в краткосрочном кредите.

При оптимизации способов финансирования обычно рассматривают постоянный и временный оборотный капитал. Постоянный оборотный капитал имеется у фирмы в течение всего цикла, величина переменного капитала меняется вместе с сезонными или циклическими колебаниями.

По месту и роли в процессе воспроизводства выделяются следующие компоненты оборотного капитала:

средства, вложенные в производственные запасы;

средства, вложенные в незавершенное производство и расходы будущих периодов;

средства в готовой продукции;

денежные средства и средства в расчетах.

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