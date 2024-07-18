Останемся без зарубежных покупок?

Не могу сказать, что я такой шопоголик товаров из-за рубежа, зачастую это было немного одежды с пресловутого Shein, но все равно как-то будет грустно, если не получится купить понравившуюся вещь, особенно если она из-за границы.

На протяжении пары недель сталкивалась с новостями о том, что все больше и больше урезают возможность заказать что-либо из-за границы.

Могу сказать на примере дочери моей знакомой - девочка очень часто заказывает всякие диски, пластинки с американских сайтов. Хочется ведь иметь альбом любимого певца под рукой. Каюсь, сама пару раз просила её оформить заказ на виниловые пластинки из моего детства. И если сейчас лишиться этой возможности, на самом деле будет очень грустно.

Да, на маркетплейсах сейчас есть такая функция, например, у того же Озон Глобал. Но вот в чем проблема - китайские и американские маркетплейсы более лояльны на своих площадках, чем тот же Озон. Он изначально не дал возможность вернуть вещь, которая не подошла. К примеру, муж заказывал себе там наушники, они оказались подделкой, но вернуть их можно только самостоятельно почтой, и не факт, что получишь деньги после того, как посылка дойдет до продавца. Алиэкспресс дает возможность открыть спор и вернуть деньги в случае чего, Озон не подключал такую функцию вообще. И если у нас альтернативой останутся Озон и ВБ, будет очень и очень грустно.

Считаю, у людей должен быть выбор, где заказывать. Если уменьшится шанс купить именно из-за рубежа, то и на наших маркетплейсах повысятся цены, потому что по сути станут монополистами по доставке товара. А если еще и введут какие-нибудь новые таможенные правила, то покупки станут еще сложнее. Лишимся просто целого пласта крутых вещей и будем закупаться на Садоводе. Хотя там тоже большая часть китайское…

Остается только ждать, введут еще какие-нибудь правила или нет, но мне не хотелось бы лишаться возможности покупать то, что мне нравится, по недорогой цене и с вполне быстрой доставкой. Потому что на деле у нас тут не сказать, чтобы был хороший выбор вещей. Зачастую все равно везут Китай, Турцию, иногда что-то из ближнего зарубежья.