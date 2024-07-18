Останемся без зарубежных покупок?

На протяжении пары недель сталкивалась с новостями о том, что все больше и больше урезают возможность заказать что-либо из-за границы.
Могу сказать на примере дочери моей знакомой - девочка очень часто заказывает всякие диски, пластинки с американских сайтов. Хочется ведь иметь альбом любимого певца под рукой. Каюсь, сама пару раз просила её оформить заказ на виниловые пластинки из моего детства. И если сейчас лишиться этой возможности, на самом деле будет очень грустно.
Да, на маркетплейсах сейчас есть такая функция, например, у того же Озон Глобал. Но вот в чем проблема - китайские и американские маркетплейсы более лояльны на своих площадках, чем тот же Озон. Он изначально не дал возможность вернуть вещь, которая не подошла. К примеру, муж заказывал себе там наушники, они оказались подделкой, но вернуть их можно только самостоятельно почтой, и не факт, что получишь деньги после того, как посылка дойдет до продавца. Алиэкспресс дает возможность открыть спор и вернуть деньги в случае чего, Озон не подключал такую функцию вообще. И если у нас альтернативой останутся Озон и ВБ, будет очень и очень грустно.
Считаю, у людей должен быть выбор, где заказывать. Если уменьшится шанс купить именно из-за рубежа, то и на наших маркетплейсах повысятся цены, потому что по сути станут монополистами по доставке товара. А если еще и введут какие-нибудь новые таможенные правила, то покупки станут еще сложнее. Лишимся просто целого пласта крутых вещей и будем закупаться на Садоводе. Хотя там тоже большая часть китайское…
Остается только ждать, введут еще какие-нибудь правила или нет, но мне не хотелось бы лишаться возможности покупать то, что мне нравится, по недорогой цене и с вполне быстрой доставкой. Потому что на деле у нас тут не сказать, чтобы был хороший выбор вещей. Зачастую все равно везут Китай, Турцию, иногда что-то из ближнего зарубежья.
Комментарии4
И что же делать?
Делать! Делать хоть что-нибудь, своими силами. Наполнять пенсионный фонд нашей страны для наших детей.
Проблема в другом - кто нам даст это делать?) Вопрос кто виноват первый же по правильному, по учебнику)
На самом деле, да, очень жаль, что такая тенденция. Сейчас вот тоже через Озон жду комбинезончик прикольный, хз что делать, если не подойдёт. А вероятность, что не подойдёт крайне велика. Через Али платье спокойно возвращала, деньги вернули, вообще никаких проблем
нет! лучше помочь им получить достойное образование. ну и fluent english. или хотя бы В1