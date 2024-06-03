₽ Заказать рекламу
Вилен Гарбузов

В чем проблема прогрессивной налоговой системы в России?

Сама по себе прогрессивная налоговая система по своей сути не плохая, это нормально, когда люди, которые зарабатывают больше и платят больше налогов. Но есть 2 Но.

Давайте их сформулируем:

  1. В бюджете траты на медицину и образование, на дороги урезают! То есть эти деньги не пойдут на улучшение жизни граждан.

  2. Прогрессия в налогах должна иметь определенный бедный класс людей, которым этот налог должны обнулить или уменьшить до минимума. Но у нас такого нет, только ввели налоговый кэшбэк для семей с двумя детьми и больше, и то там нельзя вернуть весь налог, плюс там очень много нюансов.

Как работает прогрессия в других странах?

В Германии при доходах менее 11,6 тысячи евро в год (и 23 тысяч для пар) ставка составляет 0 процентов. При превышении этого уровня государство уже начинает собирать налоги размере от 14 до 42 процентов.

Во Франции доходы до 9 964 евро в год считаются необлагаемым минимумом. Далее ставка варьируется от 14 до 45 процентов.

В Польше доход до 19 500 евро в год вообще не облагается налогом. Затем ставка варьируется от 20% до 35%.

В США ставки налогов федерального уровня колеблются от 10 до 37 процентов и рассчитываются от уровня дохода, семейного положения. Необлагаемым минимумом считается сумма в 10 750 долларов.

В Китае НДФЛ может составить от 3 до 45 процентов (до 36 тысяч юаней - 3 процента).

В Австралии зарабатывающие до 18 200 австралийских долларов освобождаются от уплаты НДФЛ. Если же доходы превышают этот порог, ставка составит от 19% до 45%.

Василий

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»

Если вы видите это сообщение, значит продвижение работает.

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»
10

Начать дискуссию

С 01 июля новая форма отчета о движении денег по зарубежным счетам

С 01 июля 2024 года изменится форма отчета о движении денег и иных финансовых активов по зарубежным счетам, которые готовят и подают юридические лица и ИП

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Вилен Гарбузов

В чем проблема прогрессивной налоговой системы в России?

Сама по себе прогрессивная налоговая система по своей сути не плохая, это нормально, когда люди, которые зарабатывают больше и платят больше налогов. Но есть 2 Но.

Обучение для бухгалтеров

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки! Ведем запись на первый летний поток

Набираем первый летний поток-2024 на профкурсы. Успейте записаться до 3 июня, чтобы за лето повысить квалификацию и выйти на новый уровень знаний!

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в июне 2024. Выбирайте и смотрите!

Будьте в курсе последних изменений в законодательстве! Выбирайте из 9 вебинаров интересные именно вам и записывайтесь. Забирайте в закладки календарь вебинаров для бухгалтера, которые пройдут в июне 2024. Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ.

Календарь вебинаров для бухгалтера в июне 2024. Выбирайте и смотрите!
7
Инвестиции

Инвестиции в космические объекты пропишут в законе

Госдума приняла в первом чтении законопроект о государственно-частном партнерстве в сфере космической деятельности.

2
Трудовое право

Чем грозит неявка сотрудника на медосмотр

Работник обязан проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры, другие обязательные медосмотры и обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медосмотры по направлению работодателя.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налог на прибыль

Все гранты на инновационное развитие освободили от налога

Компании, которые получают гранты на инновационное развитие, смогут не учитывать эти доходы при определении базы по налогу на прибыль.

Субсидии для бизнеса

Предприятия за каждого сотрудника из другого региона получат 300 тысяч рублей

Государство выделит субсидии бизнесу, который работает над крупным проектом и привлекает сотрудников из других регионов. Размер поддержки составит 12 МРОТ.

Айрат Хаматов
Блокировка счетов

За что заблокируют ваш счет? Что не нужно делать, чтобы «влететь» на блок

Сейчас в мире бизнеса идет война за темную и светлую сторону.

За что заблокируют ваш счет? Что не нужно делать, чтобы «влететь» на блок
Антон Свирякин
НДФЛ

Налоговые перспективы на 2025 год. Прогрессивная шкала НДФЛ

Какими будут налоговые ставки НДФЛ в 2025 году и можно ли этот налог оптимизировать.

НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

🚚 Грузоперевозка в страну ЕАЭС может облагаться разным НДС

При сделках с контрагентами из стран ЕАЭС взимание косвенных налогов при работах, услугах идет в стране, территория которой признается местом реализации. При грузоперевозках место реализации – страна исполнителя.

legetskis
МСФО

Внедрение азиатских МСФО на российский рынок

В данном докладе мы рассмотрим перспективы внедрения азиатских Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) на российский рынок.

Внедрение азиатских МСФО на российский рынок
1

Разборы законов

1 307
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Маркетплейсы

Цены на наушники на маркетплейсах оказались завышенными по сговору

ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах. Продавцы общались в чате мессенджера, писали негативные комментарии конкурентам и заказывали наушники «в никуда».

1
Клерк
Обучение для бухгалтеров

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки! Ведем запись на первый летний поток обучения

Набираем первый летний поток-2024 на курсы повышения квалификации и переподготовки с максимальными скидками, чтобы вы не ограничивали траты на отпуск и получили полезные знания. Начало обучения 1 июня, присоединяйтесь!

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки! Ведем запись на первый летний поток обучения
2
igotosochi
Инвестиции

Итоги 35 месяцев инвестиций. 3,83 млн рублей

1 июня, значит пора защищать детей и подводить итоги мая! Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 35 месяцев позади. Погнали!

Итоги 35 месяцев инвестиций. 3,83 млн рублей
neKlerk.ru

Горящие глаза, «ген предпринимательства» и Борис Мальцев 

Студенты из акселератора «БизнесКуб» КубГУ, мечтая о собственных стартапах и предпринимательских прорывах, направились на встречу с успешными бизнесменами.

Горящие глаза, «ген предпринимательства» и Борис Мальцев 
1
Бесплатно с УСН

Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН и ПСН на страховые взносы: таблица для ИП и ООО

При расчете налога на УСН «доходы» для фиксированных взносов факт уплаты не имеет значение, для взносов за работников — важен факт уплаты. На доходно-расходной упрощенке факт уплаты имеет решающее значение. Для подтверждения этого факта может понадобиться заявление о зачете. Смотрите в нашей таблице, когда и как можно учитывать взносы при УСН и ПСН.

Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН и ПСН на страховые взносы: таблица для ИП и ООО
Обзоры для бухгалтера

О чем говорят бухгалтеры — топ 5 обсуждаемых тем на этой неделе. 👂«Ночной бухгалтер» № 1694

Говорили не только о реформах, обычные рабочие проблемы никуда не делись. Кто-то в Китай не может перевести деньги, у кого-то налог на УСН — выпади глаза, а у кого-то вообще счета заблокировали. Но всегда есть коллеги-спасители, которые и словом утешат, и делом помогут.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Валюта

Стартовал сезон скупки долларов

Интерес к валюте вырос в преддверии сезона отпусков, на спрос также повлияло укрепление рубля.

3

Интересные материалы

ТоТ еще разговор

Иван Никитенко: «Я точно не готов продавать душу и работать с клиентами-говнюками»

Это второй сезон проекта «ТоТ еще разговор». Хочется говорить с предпринимателями об их бизнесе. Мы пригласили краснодарского предпринимателя Ивана Никитенко.

Иван Никитенко: «Я точно не готов продавать душу и работать с клиентами-говнюками»
3