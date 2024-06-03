В чем проблема прогрессивной налоговой системы в России?

Сама по себе прогрессивная налоговая система по своей сути не плохая, это нормально, когда люди, которые зарабатывают больше и платят больше налогов. Но есть 2 Но.

Давайте их сформулируем:

В бюджете траты на медицину и образование, на дороги урезают! То есть эти деньги не пойдут на улучшение жизни граждан. Прогрессия в налогах должна иметь определенный бедный класс людей, которым этот налог должны обнулить или уменьшить до минимума. Но у нас такого нет, только ввели налоговый кэшбэк для семей с двумя детьми и больше, и то там нельзя вернуть весь налог, плюс там очень много нюансов.

Как работает прогрессия в других странах?

В Германии при доходах менее 11,6 тысячи евро в год (и 23 тысяч для пар) ставка составляет 0 процентов. При превышении этого уровня государство уже начинает собирать налоги размере от 14 до 42 процентов.

Во Франции доходы до 9 964 евро в год считаются необлагаемым минимумом. Далее ставка варьируется от 14 до 45 процентов.

В Польше доход до 19 500 евро в год вообще не облагается налогом. Затем ставка варьируется от 20% до 35%.

В США ставки налогов федерального уровня колеблются от 10 до 37 процентов и рассчитываются от уровня дохода, семейного положения. Необлагаемым минимумом считается сумма в 10 750 долларов.

В Китае НДФЛ может составить от 3 до 45 процентов (до 36 тысяч юаней - 3 процента).

В Австралии зарабатывающие до 18 200 австралийских долларов освобождаются от уплаты НДФЛ. Если же доходы превышают этот порог, ставка составит от 19% до 45%.