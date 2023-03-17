Налоговые требования

Освобождение от ответственности за ошибки налогового органа

В качестве центральной темы выпуска поговорю о проблеме начисления пени и штрафа налогоплательщику за выполнение ошибочной позиции налогового органа.

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Юзвак Максим
Юзвак Максим

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