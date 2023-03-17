Освобождение от ответственности за ошибки налогового органа

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Обзор писем Минфина по налогам за декабрь 2022 - ссылка.
В качестве центральной темы выпуска поговорю о проблеме начисления пени и штрафа налогоплательщику за выполнение ошибочной позиции налогового органа.
Обзор писем Минфина по налогам за декабрь 2022 - ссылка.
Если компания указала в РСВ один из льготных тарифов, предполагающих ее включение в один из реестров (МСП, IT и т.д.), то налоговые инспекторы проверят, а если ли фирма в этом реестре.
Суммы безнадежных долгов относятся к внереализационным расходам в целях налога на прибыль.
Собрали для вас в одном месте топ всех новостей последних дней о том, из-за чего разгорелась не самая приятная для маркетплейса история.
По мнения ведомства ситуация не критична: никого не штрафуют и долги не взыскивают.
Производственники больше заинтересованы в правильной организации управления качеством, нежели те, кто оказывают услуги. Однако, всех волнует вопрос как выбрать оптимальный и несложный метод, какие данные использовать, чтобы качество производимой продукции на российском рынке отвечало всем требованиям.
На авансовые платежи по налогу на имущество, тран6спортному и земельному налогам надо сдавать уведомления. А что будет, если не сдать?
Даже если офисное помещение используется в личных целях компании и не сдается в аренду, с него надо платить налог на имущество без льгот. Ведь компания использует его в коммерческих целях, которые приносят прибыль.
Эксперимент начнется во второй половине 2023 года. Отдыхающие в Минеральных Водах будут платить 100 рублей в сутки.
Сегодня в выпуске – учтите ошибки при заполнении уведомлений, ФНС их собрала для вас, продолжаются «разборки» по страховым взносам у ИП, директора без зарплаты не нужно включать в отчет, ФНС будет раздавать бесплатное ПО для ЭЦП.
Передача товаров легкой промышленности будет проходить за семь дней. Чтобы ничего не пропало, составят акты приема-передачи и назначат ответственных лиц.