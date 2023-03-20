Налоги, взносы, пошлины

Дайджест налоговых событий за февраль 2023

Дайджест составлен на основе ежедневного мониторинга налоговых событий.

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Содержание

  • ПСН и НДФЛ при продаже жилья.

  • НДФЛ при возмещении вреда третьим лицом.

  • НДФЛ и взносы по выплатам работникам на улучшение жилищных условий.

  • НДФЛ и страховые взносы при оплате ночного такси работникам.

  • Транспортный налог по гибридному автомобилю.

  • Исчисление срока владения долями в уставном капитале для НДФЛ.

  • ﻿Страховые взносы по выплатам в связи с частичной мобилизацией.

  • Ссылки на налоговые нормы в гражданских договорах﻿.

  • Применение инвестиционного вычета по амортизационной группе.

  • ﻿Применении льгот по налогу на прибыль и взносам IT-компаниями при реорганизации.

  • Безнадежная задолженность при ликвидации или банкротстве должника.

  • Учет по налогу на прибыль страховых взносов, начисленных на премии.

  • Применение УСН и ПСН в ювелирной отрасли.

  • Учет по налогу на прибыль расходов на выплаты в праздники.

  • Земельный налог при передаче участка другому муниципалитету.

  • Отмена пошлины при нотариальном удостоверении доверенности.

  • Налоговые аспекты в послании Президента Федеральному Собранию.

  • ﻿Смягчение наказания по налоговым преступлениям.

Другие материалы

  • Налоговые споры за 4 квартал 2022 – ссылка.

Юзвак Максим
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