Дайджест налоговых событий за февраль 2023

Содержание
ПСН и НДФЛ при продаже жилья.
НДФЛ при возмещении вреда третьим лицом.
НДФЛ и взносы по выплатам работникам на улучшение жилищных условий.
НДФЛ и страховые взносы при оплате ночного такси работникам.
Транспортный налог по гибридному автомобилю.
Исчисление срока владения долями в уставном капитале для НДФЛ.
Страховые взносы по выплатам в связи с частичной мобилизацией.
Ссылки на налоговые нормы в гражданских договорах.
Применение инвестиционного вычета по амортизационной группе.
Применении льгот по налогу на прибыль и взносам IT-компаниями при реорганизации.
Безнадежная задолженность при ликвидации или банкротстве должника.
Учет по налогу на прибыль страховых взносов, начисленных на премии.
Применение УСН и ПСН в ювелирной отрасли.
Учет по налогу на прибыль расходов на выплаты в праздники.
Земельный налог при передаче участка другому муниципалитету.
Отмена пошлины при нотариальном удостоверении доверенности.
Налоговые аспекты в послании Президента Федеральному Собранию.
Смягчение наказания по налоговым преступлениям.
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