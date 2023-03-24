﻿Учет аванса по ПСН

Материалы по Патенту
Топ-10 разъяснений Минфина по ПСН за 2021 – ссылка.
Поговорим о порядке учета предварительной оплаты при применении патентной системы налогообложения.
Топ-10 разъяснений Минфина по ПСН за 2021 – ссылка.
Что относится к ОС, какой лимит существенной стоимости и как провести оценку основных средств — ответим на все вопросы в статье, заодно расскажем, как проще работать с ФСБУ.
Региональные налоги (включая налог на имущество организаций и транспортный налог) в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут быть установлены только с 01.01.2024.
Минимальный срок владения квартиры, полученной по приватизации, составляет три года. Через три года ее можно продать без уплаты налога с дохода.
Госдума в трех чтениях приняла закон, который вносит поправки в порядок исчисления пособия по временной нетрудоспособности (законопроект № 242381-8).
К примеру, семьи Иркутской области теперь могут направить региональный материнский капитал на присоединение частного дома к инженерным сетям.
Операции эквайринга есть в большинстве организаций и ИП, и бухгалтеры продолжают разбираться в этих вопросах. Сегодня мы хотим рассказать о небольшом обновлении в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, связанном с расчетом комиссии банка.
С 2023 года НДФЛ удерживается при каждой выплате денег работнику, в том числе с выданного аванса по зарплате. В этой связи возникает вопрос, нужно ли теперь выдавать на аванс расчетный лист.
Если в рамках госзакупки контракт на строительные работы заключен с компанией, применяющей УСН, это не повод уменьшать цену контракта. Она остается неизменной.
Бизнес постоянно сталкивается с кризисами. И в такие моменты ему нужно минимизировать потери, стараться сохранять и клиентов, принимать решения не на интуиции, а основываясь на цифрах. Наталья Удалова, основатель FinAnswers, рассказала о трёх инструментах, которые повысят устойчивость компании.
С 2023 года НДФЛ, удержанный за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца, надо уплатить до 28 числа текущего месяца. То есть уплата идет по удержаниям, которые захватывают части двух месяцев. Какой же период ставить в платежке?