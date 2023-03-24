ПСН

﻿Учет аванса по ПСН

Поговорим о порядке учета предварительной оплаты при применении патентной системы налогообложения.

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Материалы по Патенту

Топ-10 разъяснений Минфина по ПСН за 2021 – ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Налог на имущество организаций

В новых регионах в 2023 году нет налога на имущество, транспортного и земельного налогов

Региональные налоги (включая налог на имущество организаций и транспортный налог) в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут быть установлены только с 01.01.2024.

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НДФЛ

📌 Какой код периода надо указывать в платежках-уведомлениях на НДФЛ: разъяснения ФНС

С 2023 года НДФЛ, удержанный за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца, надо уплатить до 28 числа текущего месяца. То есть уплата идет по удержаниям, которые захватывают части двух месяцев. Какой же период ставить в платежке?

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