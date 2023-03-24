Использование маткапитала на новые цели, дети СВО, защита от чайлдфри в обзоре семейного права

Семейное право за февраль 2023

Направление маткапитала на покупку автомобиля – законопроект № 293334-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение автомобиля, используемого для перевозки пассажиров и имеющего не более восьми пассажирских мест, произведенного на территории Российской Федерации и ранее не находившихся на регистрационном учете.

В пояснительной записке указывается, что депутатам Государственной Думы поступают многочисленные обращения с просьбой рассмотреть вопрос о направлении средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля.

Граждане единодушно высказываются в пользу принятия законопроектов о направлении средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобилей, выражая надежду на скорейшее решение ГД их проблем.

Данный вопрос актуален для граждан, проживающих фактически во всех регионах страны, как в городской, так и сельской местности.

Направление материнского капитала на реконструкцию дома – законопроект № 297774-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предоставить возможность направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем реконструкции дома блокированной застройки.

Льготные места в детсадах для детей одиноких родителей – законопроект № 295644-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому матерям и отцам, воспитывающим детей до 6 лет без супруга (супруги), гарантируется внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях.

В пояснительной записке указывается, что если одинокий родитель не имеет возможности устроить ребенка в детский садик, то такие граждане вынуждены оставаться дома с ребенком и искать средства к существованию.

В результате одинокие родители попадают в тяжелую жизненную ситуацию, что создает социальную напряженность в обществе.

Дети специальной военной операции – законопроект № 298325-8

В ГД рассматривается проект закона о детях СВО.

Согласно документу к категории детей специальной военной операции относятся граждане Российской Федерации, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, проживающие на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, а также на территориях муниципальных образований Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, подвергавшимся систематическим обстрелам, диверсиям.

В пояснительной записке указывается, что приобретение этого статуса даст юридические основания и условия для принятия мер по компенсации страданий и потерь, понесенных этими гражданами в результате боевых действий, спровоцированных властями Украины.

Защита детей от пропаганды чайлдфри – законопроект № 303039-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается внести в законодательство изменения, направленные на отнесение информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей, к информации, запрещенной для распространения среди детей.

В пояснительной записке указывается, что сторонники идеологии «чайлдфри» распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации.

Таким образом, в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения.

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