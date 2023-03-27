НДС при передаче прав на программы ЭВМ в имущество организации

Материалы по НДС
Топ - 10 разъяснений Минфина по НДС за 2021 – ссылка.
Рассматриваются последствия по налогу на добавленную стоимость при передаче в качестве вклада в имущество организации прав на программы ЭВМ.
Топ - 10 разъяснений Минфина по НДС за 2021 – ссылка.
Договор предусматривает обязательства в иностранной валюте. Как учитывать курсовые разницы, если валюта договора меняется?
Сейчас по нормам антиотмывочного закона № 115-ФЗ нельзя открывать банковские счета и карты без личного присутствия самого клиента или его представителя. Это исправят для иностранных физлиц и компаний.
Разбираемся, как наш модуль помогает компаниям оценивать риски переквалификации трудовых отношений.
После того, как самозанятый выполнил работу, заказчик может запросить у него счет на оплату, по которому сформирует платежное поручение. Расскажем, обязателен ли счет на оплату от самозанятого и какие есть нюансы.
Пришло время ответить на вопрос: почему мой блог по управлению потоком задач – это предтеча международного стандарта по процессу «МЕНЕДЖМЕНТ».
Ведомства больше не смогут затягивать рассмотрение законодательных инициатив. Им дадут только 10 дней на возражения, если не будет ответа, то проекты будут приняты автоматически.
Предложение по защите имущественных прав военнослужащих на гараж (законопроект № 312740-8).
2023 год подкинул немало головной боли бухгалтерам: новые виды отчетности, новые правила начисления и уплаты налогов и взносов. Но во всей этой кутерьме есть и хорошие нововведения.
Предприниматели, в том числе ИП на НПД, которые 2023 году вступят в добровольные правоотношения по соцстрахованию и оплатят внос, будут иметь право на оплату больничных в 2024 году.
Мировая экономика создает очаги цивилизации и уничтожает их. Освоение Гренландии - один из прекрасных тому примеров.