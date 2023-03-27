НДС

НДС при передаче прав на программы ЭВМ в имущество организации

Рассматриваются последствия по налогу на добавленную стоимость при передаче в качестве вклада в имущество организации прав на программы ЭВМ.

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Материалы по НДС

Топ - 10 разъяснений Минфина по НДС за 2021 – ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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