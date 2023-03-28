В России предлагают ввести туристические поезда

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЕР: депутаты ГД С.В.Кривоносов, Ш.В.Кара-оол, С.А.Тарбаев, Н.С.Валуев, Г.О.Панин, Н.В.Костенко, Т.Г.Лобач, Л.Н.Буранова, А.А.Волоцков, М.С.Гаджиев, А.П.Марков, А.С.Прокопьев, А.В.Прокофьев, А.Л.Салаева, А.Ф.Лесун, А.В.Скоч, Н.Г.Румянцев, А.Ю.Спиридонов, А.А.Скачков, Р.Г.Гаджиев, А.А.Красноштанов, А.П.Тетердинко, А.Н.Дорошенко, О.В.Гарин, В.Н.Артамонова, Н.В.Школкина; Сенаторы Российской Федерации В.С.Тимченко, А.Ю.Брыксин.

Содержание предложения

В ГД рассматривается законопроект, который вводит понятие "железнодорожный туристский поезд – пассажирский поезд, назначаемый владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования по заявке перевозчика и следующий по железнодорожному туристскому маршруту, а также пассажирский вагон (вагоны), следующий по железнодорожному туристскому маршруту.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что законопроект разработан с учетом исторического опыта организации в СССР туристско-экскурсионных поездов, а также учитывает зарубежный опыт организации перевозок пассажиров туристскими поездами.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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