Права инвалидов

Бесплатные парковки для инвалидов – законопроект № 293746-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому на платной парковке на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых размещены образовательные организации, в том числе дошкольные образовательные организации, медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, организации культуры, транспортные средства, включая транспортные средства с опознавательным знаком «Инвалид» и включенные в федеральный реестр инвалидов, размещаются бесплатно до трех часов.

При этом транспортные средства с опознавательным знаком «Инвалид», включенные в федеральный реестр инвалидов, в соответствии с законодательством размещаются на специальных парковочных местах для инвалидов данной платной парковки бесплатно бессрочно.

Военное право

Военнослужащим и мобилизованным будут назначать административный арест без суда – законопроект № 289614-8

В ГД рассматривается законопроект устанавливающий новый вид наказания для военнослужащих – административный арест.

Дисциплинарный арест является крайней мерой дисциплинарного воздействия, заключается в содержании военнослужащего в условиях изоляции на гауптвахте и применяется, как правило, в тех случаях, когда другие меры, принятые командиром (начальником), оказались безуспешными.

Дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один или несколько грубых дисциплинарных проступков. Дисциплинарный арест назначается по решению командира воинской части или военного коменданта гарнизона.

В пояснительной записке указывается, что анализ проведения специальной военной операции свидетельствует о необходимости возвращения такого вида дисциплинарного взыскания как дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте, налагаемого командирами без судебного решения.

Это позволит повысить уровень правопорядка и воинской дисциплины в войсках, защитить права, как добросовестных военнослужащих, так и самих нарушителей воинской дисциплины.

Для последних дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте будет к тому же предупредительной мерой, побуждающей их вовремя отказаться от нарушений закона и избежать привлечения к уголовной ответственности.

Право родственников на жилье при гибели военнослужащего в СВО – законопроект № 293639-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому в случае гибели (смерти) при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, смерти вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных при выполнении указанных задач, или объявления судом умершим пропавшего без вести в связи с участием в специальной военной операции право на предоставление жилого помещения переходит к членам семьи (супругу (супруге), не вступившему в повторный брак, и несовершеннолетним детям) умершего.

В пояснительной записке указывается, что поправки отвечают принципу социального государства выполнение им своего обязательства перед теми гражданами из вышеназванной категории, кто отдал свою жизнь Родине и до конца исполнил долг перед ней, путем предоставления жилого помещения членам семьи погибшего.

Бесплатные парковки для ветеранов боевых действий – законопроект № 294101-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому ветераны боевых действий получают право на бесплатные парковочные места в городах Российской Федерации, где присутствует система платных парковок.

В пояснительной записке указывается, что принятие проекта закона позволит дополнительно стимулировать и поддерживать лиц, принимающих или принимавших ранее участие в боевых действиях на стороне воинских или добровольческих подразделений на стороне и в интересах СССР и Российской Федерации.

Гарантии для инвалидов-добровольцев – законопроект № 296133-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому меры социальной поддержки, предусмотренные законом о ветеранах, распространяются на граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей, а также на членов семей погибших добровольцев.

Бесплатная правовая помощь для добровольцев, ветеранов, мобилизованных – законопроект № 302571-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому участникам специальной военной операции будет оказываться бесплатная юридическая помощь по вопросам оформления статуса добровольца, получения денежного довольствия и иных выплат (например, получения выплаты в результате ранения), а также реализации социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством (например, предоставление кредитных каникул, помощь в сохранении управления бизнесом для мобилизованных и др.). В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время для получения правовой помощи по этим вопросам гражданам приходится обращаться в юридические консультации, осуществляющие деятельность на возмездной основе, что влечет существенные материальные издержки для заявителей.

Расширение оснований для присвоения ветерана боевых действий – законопроект № 302569-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предусматривается присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в период с 12 мая 2014 года.

В пояснительной записке указывается, что боевые действия на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики идут с 2014 года.

В Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике граждане, принимавшие в соответствии с решениями их органов исполнительной власти, выполняли свой конституционный долг по защите Отечества.

Многие из них получили ранения и другие увечья, за проявленные мужество и отвагу они отмечены наградами органов государственной власти Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Комментарий к налоговым событиям за февраль 2023

Мобилизационное право

Освобождение многодетных отцов от мобилизации – законопроект № 291438-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предоставить отсрочку от военной службы по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет.

В пояснительной записке указывается, что с точки зрения демографии многодетные семьи - это семьи, благодаря которым обеспечивается высокий темп прироста населения.

Именно этот небольшой процент семей обеспечивает материальное будущее всей страны, т.к. расширенное воспроизводство начинается с трех, а не с двух детей.

Вместе с тем, такие семьи живут в худших, по сравнению с другими, культурно-бытовых условиях. Ограничивая свое потребление и недополучая сегодня, они создают благополучное будущее остальным гражданам и стране в целом.

Добровольцев и мобилизованных освободят от пошлины при замене паспорта и водительских прав – законопроект № 302657-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается освободить лиц, призванных на военную службу по мобилизации в ВС, а также лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты государственной пошлины:

за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность;

за выдачу национального водительского удостоверения взамен утраченного или пришедшего в негодность.

В пояснительной записке указывается, что в рамках участия вышеупомянутых лиц в специальной военной операции, а также при транспортировке таких лиц в больницы, госпитали, другие медицинские организации в стационарные условия на излечение от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, паспорта и национальные водительские удостоверения таких лиц могут быть утрачены или прийти в негодность.

Финансовые права

Запрет на взыскание задолженности с жителей новых регионов – законопроект № 289070-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому запрещается осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области до 1 января 2026 года.

Запрет коллекторской деятельности в России – законопроект № 290238-8

В ГД рассматривается законопроект, направленный на запрет на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности.

В пояснительной записке указывается, что кредитные организации в состоянии улучшить положение с просроченными задолженностями, внедрив гибкую политику работы с заемщиком, повысив качество их предварительной проверки.

Освобождение от Госпошлины за удостоверение доверенности для оказания бесплатной юридической помощи – законопроект 297999-8

Поскольку гражданам для защиты своих прав при оказании бесплатной юридической помощи требуется доверенность на представление их интересов в судах, иных органах и организациях, проектом закона предлагается внести изменение в НК, которым предусматривается освобождение всех категорий лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, от уплаты государственной пошлины за нотариальное удостоверение доверенности.

В пояснительной записке указывается, что учитывая, что оказание бесплатной юридической помощи предусмотрено социально незащищенным категориям граждан, расходы на оформление названной доверенности создают существенную финансовую нагрузку, которая может стать препятствием для их обращения за защитой своих прав и, как следствие, ограничить им доступ к правосудию (200 рублей).

Повышение социальных налоговых вычетов – законопроект № 301966-8

Законопроектом предусматривается увеличение социального налогового вычета уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - в размере фактически произведенных расходов на это обучение до 110 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).

В настоящее время законодательством предусмотрена сумма не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).

В пояснительной записке указывается, что также и в послании Президента Федеральному Собранию Российской Федерации, составившемуся 21 февраля 2023 года, Президент Путин предложил увеличить максимальную сумму социального налогового вычета за обучение детей с 50 000 рублей до 110 000 рублей, а на собственное обучение, а также лечение и приобретение лекарств со 120 000 рублей до 150 000 рублей.

Повышение страхования пенсионных накоплений – законопроект № 303198-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предусмотрено гарантирование прав граждан по негосударственному пенсионному обеспечению в размере уплаченных взносов и дохода от их размещения, но не более 2 800 000 рублей.

В пояснительной записке указывается, что повышение суммы гарантированного возмещения до 2,8 млн рублей будет способствовать привлечению новых клиентов, повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и доверия к пенсионной системе.

В свою очередь, развитие НПО позволит сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики.

Комментарий к налоговым спорам за январь 2023

Семейное право

Направление маткапитала на покупку автомобиля – законопроект № 293334-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение автомобиля, используемого для перевозки пассажиров и имеющего не более восьми пассажирских мест, произведенного на территории Российской Федерации и ранее не находившихся на регистрационном учете.

В пояснительной записке указывается, что депутатам ГД поступают многочисленные обращения с просьбой рассмотреть вопрос о направлении средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля.

Граждане единодушно высказываются в пользу принятия законопроектов о направлении средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобилей, выражая надежду на скорейшее решение ГД их проблем.

Данный вопрос актуален для граждан, проживающих фактически во всех регионах страны, как в городской, так и сельской местности.

Направление материнского капитала на реконструкцию дома – законопроект № 297774-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предоставить возможность направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем реконструкции дома блокированной застройки.

Льготные места в детсадах для детей одиноких родителей – законопроект № 295644-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому матерям и отцам, воспитывающим детей до 6 лет без супруга (супруги), гарантируется внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях.

В пояснительной записке указывается, что если одинокий родитель не имеет возможности устроить ребенка в детский садик, то такие граждане вынуждены оставаться дома с ребенком и искать средства к существованию.

В результате одинокие родители попадают в тяжелую жизненную ситуацию, что создает социальную напряженность в обществе.

Дети специальной военной операции – законопроект № 298325-8

В ГД рассматривается проект закона о детях СВО. Согласно документу к категории детей специальной военной операции относятся граждане Российской Федерации, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, проживающие на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, а также на территориях муниципальных образований Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, подвергавшимся систематическим обстрелам, диверсиям.

В пояснительной записке указывается, что приобретение этого статуса даст юридические основания и условия для принятия мер по компенсации страданий и потерь, понесенных этими гражданами в результате боевых действий, спровоцированных властями Украины.

Защита детей от пропаганды чайлдфри – законопроект № 303039-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается внести в законодательство изменения, направленные на отнесение информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей, к информации, запрещенной для распространения среди детей.

В пояснительной записке указывается, что сторонники идеологии «чайлдфри» распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой.

Таким образом, в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения.

Практика КС по налогам за 1-полугодие 2022

Образовательное право

Льготы при поступлении детей медработников, погибших от коронавируса – законопроект № 292100-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому льготный порядок поступления в ВУЗы распространяется на детей медицинских работников, погибших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении ими трудовых обязанностей.

Компенсация непедагогическим работникам за участие в ГИА – законопроект № 297385-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому работникам образовательных организаций, не относящимся к педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные для педагогических работников.

В пояснительной записке указывается, что данный проект закона направлен на соблюдение принципа социальной справедливости при выплате денежных компенсаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, а его принятие продолжит формировать позитивный имидж работы по проведению государственной итоговой аттестации не только у педагогических работников, но и других работников образовательных организаций.

Трудовое право

Размер командировочных для госслужащих – законопроект № 303072-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому размер возмещения суточных, связанных со служебными командировками, должен быть не ниже 1/30 величины минимального размера оплаты труда, установленного в соответствующих субъектах Российской Федерации, за каждый день нахождения в служебной командировке.

В пояснительной записке указывается, что субъекты РФ в большинстве своем ориентируются на постановление Правительства от 2 октября 2002 г. № 729, в соответствии с которым размер суточных расходов, связанных со служебными командировками, составляет 100 рублей.

Предполагается, что на 100 рублей в сутки работник должен позавтракать, пообедать и поужинать, а также при необходимости оплатить городской транспорт, что в современных реалиях сделать невозможно, и сумма в 100 рублей становится символической.

Зачастую в субъектах на 100 рублей можно купить лишь бутылку воды либо чашку кофе.

Дайджест налоговых новостей за февраль 2023

Карательное право

Ужесточение ответственности за нарушение правил охоты – законопроект № 291040-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому минимальный штраф за нарушение правил охоты составит 2000 рублей (сейчас 500 рублей). Также минимальный срок лишения права на охоту устанавливается в один год.

В пояснительной записке указывается, что в период с 2019 года по 2021 год при осуществлении охоты на территории Российской Федерации в результате нарушения правил охоты получили травмы со смертельным исходом 193 человека.

Основная причина травм со смертельным исходом - это несоблюдение правил охоты. Штрафные санкции за нарушение правил охоты, предусмотренные КоАП, остаются крайне низкими.

Запрет на заключение под стражу за ненасильственные преступления – законопроект № 301930-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому запрещается применять меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений в случае, если состав ни одного из преступлений, в совершении которых подозревается или обвиняется лицо, не включает применение насилия или угрозу его применения

Смягчение ответственности по налоговым преступлениям – законопроект № 301951-8

Согласно законопроекту уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежит прекращению в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов.

Также уменьшается максимальный срок заключения под стражу и соответственно сроки давности.

Экологическое право

Льготы для зоозащитников – законопроект № 295373-8

В ГД рассматривается законопроект, в котором дается определение зоозащитника – физическое лицо, осуществляющее свою добровольческую деятельность в сфере организации и предоставлении помощи безнадзорным и приютским животным.

Также проектом предусматривается, что органы государственной власти субъектов РФ могут разрабатывать и реализовывать государственные региональные программы оказания зоозащитникам, проживающим на территории субъектаРФ, государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, социальных пособий.

В пояснительной записке указывается, что работа зоозащитников трудна, и часто не получает поддержки от государства. Поэтому, зоозащитникам, как правило, приходится осуществлять деятельность, связанную с защитой и помощью животных, за свои собственные средства и пожертвования.

Жилищное право

Закон о тишине – законопроект № 299053-8

В ГД рассматривается проект закона о соблюдении тишины и покоя граждан.

В нем предусмотрено, что под ночным временем понимается период времени с 22 часов до 7 часов местного времени. В этом период не допускается нарушение тишины и покоя граждан.

К случаям, которые могут нарушить тишину, в том числе отнесены:

использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств;

игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение;

использование звуковых сигналов охранной сигнализации автомобилей;

бездействие лица - владельца домашнего животного мер по прекращению лая, воя и другого шума, исходящего от домашнего животного.

Выполнение строительных и ремонтных работ не допускается с 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов.

В пояснительной записке указывается, что анализ регионального законодательства показывает неоднородность установленных требований к определению ночного времени суток, к видам действий, повлекших нарушение тишины и покоя граждан, к мерам административного наказания за совершение таких действий, а также наличие правовых пробелов.

Другое

Включение новых регионов в московский часовой пояс – законопроект № 301953-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается включить новые субъекты Российской Федерации: Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область в состав территорий, образующих вторую часовую зону (МСК, московское время, UTC+3). В настоящее время в указанных субъектах Российской Федерации фактически действует московское время.

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