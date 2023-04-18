Налог на имущество в рамках договора инвестиционного товарищества

Материалы по имущественным налогам
Топ-10 по налогу на имущество за 2021 - ссылка.
Юзвак Максим
А помимо ЕНП еще надо разобраться с ЕФС-1, новшествами с 6-НДФЛ. Как все успеть и кто в этом поможет? Читаем в статье.
Наше время богато на различные, в том числе причудливые, названия и термины, и область экономики и финансов эти веяния не обошли стороной. Периодически то тут, то там мы можем услышать про некие «компании-единороги», ну что ж, пора с ними немного познакомиться.
Обзор наиболее интересных позиций Минфина по налоговым вопросам.
С точки зрения крылатых выражений, инвестиции в асфальт — не очень. А под инвестициями в бетон вообще имеется в виду совершенно не то же самое, что покупка ценных бумаг асфальтобетонных заводов. Ладно, заход я на этот раз не до конца осилил, так что сразу переходим к делу — новому выпуску облигаций АБЗ-1.
Налоговая новость связана с порядком обложения недвижимого имущества в рамках договора инвестиционного товариществ (письмо ФНС от 7 апреля 2023 г. № БС-4-21/4277@).
Ровные стены в нашем офисе - это редкость. Поэтому пришлось повесить телевизор на шкаф.
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.
В этом видео я расскажу как предпринимателям защитить свои интересы в налоговой инспекции, когда поставщик не заплатил НДС.
В 1С вычет предоставляется автоматически при расчёте аванса. Иногда возникает ситуация, когда одному сотруднику предоставляется два вычета. В каких случаях это нормально, а в каких – ошибка, расскажем в статье.
Возможно, многие из вас сталкивались с определенными типами перверсии как в личной жизни, так и профессиональной среде, даже порой не задумываясь о том, что происходит на самом деле, списывая это на «крутой» нрав начальника или своего партнера.
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