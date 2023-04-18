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Юзвак Максим
Налог на имущество организаций

Налог на имущество в рамках договора инвестиционного товарищества

Налоговая новость связана с порядком обложения недвижимого имущества в рамках договора инвестиционного товариществ (письмо ФНС от 7 апреля 2023 г. № БС-4-21/4277@).
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Материалы по имущественным налогам

  • Топ-10 по налогу на имущество за 2021 - ссылка.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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