Налог на имущество в рамках договора инвестиционного товарищества

Компании-единороги: что это за звери и как их отыскать

Наше время богато на различные, в том числе причудливые, названия и термины, и область экономики и финансов эти веяния не обошли стороной. Периодически то тут, то там мы можем услышать про некие «компании-единороги», ну что ж, пора с ними немного познакомиться.