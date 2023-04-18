Обзор разъяснений Минфина по налогам за январь 2023

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 11 января 2023 г. № 03-07-11/703

Ранее правомерно принятые к вычету суммы налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), использованным при производстве продукции, реализация которой будет осуществляться после перехода налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения, следует восстанавливать в последнем налоговом периоде, предшествующем переходу на упрощенную систему налогообложения.

Письмо от 12 января 2023 г. № 03-07-08/1323

При реализации товаров российским налогоплательщиком по договору с государственным унитарным предприятием Донецкой Народной Республики, заключенному до 5 октября 2022 года, применяется ставка НДС в размере 0 процентов независимо от сроков поставки товаров и даты их оплаты.

При реализации товаров российским налогоплательщиком по договору с государственным унитарным предприятием Донецкой Народной Республики, заключенному после 5 октября 2022 года, ставка НДС в размере 0 процентов применяется при условии отгрузки таких товаров до 31 декабря 2022 года включительно и получения полной оплаты таких товаров на открытый в банке счет российского налогоплательщика до 25 января 2023 года включительно.

Письмо от 11 января 2023 г. № 03-07-15/775

Ситуация, когда производитель прямогонного бензина из давальческого сырья, имеющий свидетельство на производство прямогонного бензина, и покупатель произведенного прямогонного бензина, имеющий свидетельство на переработку прямогонного бензина, одно и то же лицо, - является частным случаем производственно-хозяйственной операции по производству нефтепродуктов.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что организацией, имеющей свидетельство на производство прямогонного бензина и свидетельство на переработку прямогонного бензина, передача прямогонного бензина, произведенного из давальческого сырья, его собственнику, не имеющему свидетельств на производство (переработку) прямогонного бензина, осуществляется без предъявления соответствующей суммы акциза, поскольку данный прямогонный бензин реализуется собственником покупателям, имеющим свидетельство на переработку прямогонного бензина, в том числе указанной организации, налоговая база по налогу на добавленную стоимость при реализации услуг по производству прямогонного бензина из давальческого сырья определяется как стоимость его обработки, переработки без учета акциза и без включения в нее налога на добавленную стоимость.

Письмо от 11 января 2023 г. № 03-07-07/691

Индивидуальному предпринимателю, являющемуся налогоплательщиком ЕСХН и утратившему право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, восстановление НДС по товарам (работам, услугам), реализованным в течение месяца, в котором утрачено данное право, следует производить исходя из стоимости этих товаров (работ, услуг), которая исчислялась на основании цен, определяемых в соответствии со статьей 105.3 НК РФ, без учета НДС.

Письмо от 11 января 2023 г. № 03-07-05/674

Поскольку операции по оказанию кредитным управляющим услуг, связанных с осуществлением прав кредиторов (заимодавцев) по договору синдицированного кредита (займа), в указанных перечнях не поименованы, банку, являющемуся кредитным управляющим по такому договору, следует исчислять налог на добавленную стоимость при оказании указанных услуг.

Комментарий к налоговым спорам за февраль 2023

Письмо от 18 января 2023 г. № 03-07-13/1/3045

Реализация по договору с хозяйствующим субъектом Кыргызской Республики товаров, вывозимых с территории Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта в Германию и Литву, не является экспортом товаров в целях применения Протокола. В связи с этим ставка налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов в данных случаях производится в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 164 НК РФ. При этом для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость в налоговые органы представляются документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 165 НК РФ.

Письмо от 17 января 2023 г. № 03-07-08/2772

Оказание консультационных услуг российской организацией иностранному лицу объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость на территории Российской Федерации не признается и, соответственно, налоговая база по указанным операциям не определяется. Поэтому авансовые платежи, полученные российской организацией в счет предстоящего оказания вышеназванных услуг, налогом на добавленную стоимость не облагаются.

Письмо от 13 января 2023 г. № 03-07-07/2021

Пунктом 1 статьи 172 главы 21 НК РФ установлено, что суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров на территории Российской Федерации, подлежат вычетам на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров, после принятия на учет этих товаров и при наличии соответствующих первичных документов. При этом порядок применения поручения экспедитора, экспедиторской расписки и складской расписки при осуществлении хозяйственных операций по оказанию транспортно-экспедиционных услуг нормами главы 21 НК РФ не установлен.

Письмо от 20 января 2023 г. № 03-07-11/3898

Пунктом 2 статьи 146 и статьей 149 НК РФ установлены перечни операций, не признаваемых объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость, а также не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) этим налогом. В данные перечни операции по предоставлению прав ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута) не включены. В связи с этим указанные операции подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость. При этом особенностей исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость при предоставлении налогоплательщиками, в том числе органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными предприятиями, государственными или муниципальными учреждениями, прав ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута) нормами главы 21 НК РФ не установлено.

Письмо от 12 января 2023 г. № 03-07-08/1346

В связи с этим в целях подтверждения обоснованности применения ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации товаров на экспорт в случае изменения стоимости товаров после оформления таможенной декларации и их фактического убытия с территории Российской Федерации в налоговый орган наряду с контрактом (копией контракта) представляется дополнительное соглашение с покупателем об изменении стоимости реализованных товаров.

Акциз

Письмо от 18 января 2023 г. № 03-13-06/3182

Напиток, не являющийся сокосодержащим, изготовленный с добавлением сока, содержащий сахар и пищевая ценность которого составляет более 5 граммов на 100 мл напитка, будет являться подакцизным сахаросодержащим напитком.

Письмо от 30 декабря 2022 г. № 03-13-08/130156

Для определения объемов реализованного автомобильного бензина класса 5 при решении вопроса наступления (ненаступления) условий для аннулирования свидетельства учитываются реализованные объемы автомобильного бензина класса 5, произведенного из направленного на переработку собственного нефтяного сырья, исходя из положений, предусмотренных пунктом 8 статьи 193 НК РФ, независимо от октанового числа такого автомобильного бензина класса 5.

Письмо от 30 декабря 2022 г. № 03-13-08/130146

Основанием для применения установленных пунктом 2 статьи 200 НК РФ налоговых вычетов суммы акциза, уплаченной в цене приобретения подакцизного сырья (материалов), использованного (использованных) для производства других подакцизных товаров, являются предъявленные (выставленные) производителем подакцизного сырья покупателю вышеперечисленные документы с выделенной в них отдельной строкой суммой акциза. Указанные в пункте 2 статьи 200 НК РФ вычеты не применяются в отношении сумм акциза, предъявленных продавцами и уплаченных налогоплательщиком, имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов, при приобретении средних дистиллятов, в случае если при получении (оприходовании) таких средних дистиллятов налогоплательщиком исчисленные в отношении таких операций суммы акциза принимаются к вычету в соответствии с абзацем вторым пункта 25 указанной статьи.

Аналогичных ограничений по применению вычета, предусмотренного пунктом 2 статьи 200 НК РФ, налогоплательщиком, имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, данный пункт не содержит.

Комментарий к налоговым событиям за март 2023

Налог на прибыль

Письмо от 11 января 2023 г. № 03-03-06/1/648

По истечении срока исковой давности, определяемого в соответствии с положениями ГК РФ, дебиторская задолженность должника, признанного банкротом, но еще не исключенного из ЕГРЮЛ, может быть признана безнадежным долгом и учтена в составе внереализационных расходов отчетного периода, в котором истекает срок исковой давности (пункт 7 статьи 272 НК РФ).

Также обращаем внимание, что любая задолженность, признанная безнадежной по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 266 НК РФ, может быть списана за счет сформированного резерва по сомнительным долгам, а если сумма указанного резерва недостаточна, непосредственно в составе внереализационных расходов. При этом не обязательно, чтобы такая задолженность участвовала в формировании сумм резерва по сомнительным долгам.

Письмо от 16 января 2023 г. № 03-03-06/1/2084

В случае если сумма, определяемая исходя из цены приобретения доли, расходов, связанных с ее приобретением и реализацией, и соответствующей величины вклада в имущество организации, превышает сумму дохода от реализации такой доли, то для целей налогообложения прибыли организаций убыток от такой операции признается в размере и при наличии отрицательной величины показателя, рассчитанного как разность между доходом от реализации доли и ценой приобретения такой доли с учетом расходов, связанных с ее приобретением и реализацией, но без учета соответствующей величины вклада в имущество организации.

Письмо от 9 января 2023 г. № 03-03-06/3/121

Расходы в виде страховых взносов, исчисленных в том числе с выплат к профессиональным (юбилейным) и праздничным датам, не уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций, учитываются в составе прочих расходов на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ.

Письмо от 24 января 2023 г. № 03-03-06/2/4937

Расходы в виде выплат в связи с профессиональными праздниками, знаменательными датами, персональными юбилейными датами и иных подобных выплат не соответствуют требованиям статьи 252 НК РФ, так как данные выплаты не связаны с производственными результатами работников и не могут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Аналогичная правовая позиция содержится в Постановлениях Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.04.2015 N Ф08-894/2015 и Арбитражного суда Московского округа от 12.07.2016 N Ф05-9407/2016.

Практика Конституционного Суда по налогам за 1-полугодие 2022

Письмо от 18 января 2023 г. № 03-03-06/1/3073

Положения абзаца второго пункта 9 статьи 258 НК РФ, учитывая нормы пункта 2.1 статьи 252 НК РФ, применяются к расходам реорганизуемой организации, связанным с созданием имущества (объекта основных средств, не введенного в эксплуатацию), переданного организации (правопреемнику), а также к расходам, формирующим первоначальную стоимость этого объекта основных средств, осуществленным самой организацией (правопреемником), в случае ввода в эксплуатацию соответствующего объекта основного средства после реорганизации.

Письмо от 16 января 2023 г. № 03-03-06/2/2301

Если страховая организация выплачивает штраф в государственные внебюджетные фонды на основании решения государственной организации, которой предоставлено такое право законодательством Российской Федерации, то на основании пункта 2 статьи 270 НК РФ такие суммы не могут быть учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

Письмо от 23 января 2023 г. № 03-03-05/4543

Если пожертвования в виде исключительного права, полученные на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, отвечают требованиям гражданского законодательства Российской Федерации и при этом соблюдается условие о ведении раздельного учета, установленное пунктом 2 статьи 251 НК РФ, то доход в виде указанных пожертвований не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 12 января 2023 г. № 03-03-06/1/1128

Субсидии, полученные коммерческими организациями на возмещение затрат в целях компенсации ущерба, причиненного российским международным автомобильным перевозчикам вследствие незаконного изъятия транспортных средств и грузов на территориях недружественных иностранных государств при осуществлении международных автомобильных перевозок, в статье 251 НК РФ не поименованы, в связи с чем учитываются в целях налогообложения прибыли.

Письмо от 31 января 2023 г. № 03-03-05/7458

Стоимость имущества, безвозмездно передаваемого образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию, следует определять как затраты налогоплательщика на приобретение этого имущества, выраженные в денежной форме, на основании соответствующих документов.

Топ-10 Налоговых споров за 2022

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 20 января 2023 г. № 03-04-06/4121

Управляющая компания паевого инвестиционного фонда осуществляет функции налогового агента при выплате налогоплательщику денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, в частности, удерживает исчисленную сумму налога из дохода налогоплательщика - физического лица, то есть не из собственных средств.

Письмо от 27 января 2023 г. № 03-04-05/6600

Минимальный предельный срок владения жилым помещением, приобретенным налогоплательщиком по договору безвозмездной уступки права требования по договору участия в долевом строительстве, исчисляется с даты государственной регистрации такого договора уступки, при условии, что дарителем осуществлена полная оплата стоимости жилого помещения в соответствии с указанным договором участия в долевом строительстве.

Для целей НК РФ не признаются имуществом имущественные права, за исключением безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг. Таким образом, если в порядке дарения налогоплательщиком получено имущественное право, то положения абзаца девятнадцатого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ не применяются.

Письмо от 24 января 2023 г. № 03-04-05/5167

Поскольку в рассматриваемой ситуации сделка купли-продажи недвижимого имущества совершена между супругой налогоплательщика и ее родным братом, имущественный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц налогоплательщику-супругу не может быть предоставлен.

Письмо от 24 января 2023 г. № 03-04-05/5105

В силу норм международного права Норвегия, обладая исключительным суверенитетом на архипелаг Шпицберген, обладает исключительной налоговой юрисдикцией, позволяющей только Норвегии взимать в казну Шпицбергена с ФГУП налог на отгрузку угля (что соответствует в Российской Федерации налогу на добычу полезных ископаемых), налог на имущество организаций, налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. С учетом вышеизложенного налог на доходы физических лиц, установленный в пункте 3 статьи 13 НК РФ, с доходов физических лиц от деятельности на Шпицбергене не взимается независимо от наличия или отсутствия у них статуса налогового резидента Российской Федерации.

Письмо от 20 января 2023 г. № 03-04-05/3772

183 дня пребывания в Российской Федерации, по достижении которых физическое лицо будет признано налоговым резидентом Российской Федерации, исчисляются путем суммирования всех календарных дней, в которые физическое лицо фактически находилось в Российской Федерации в течение 12 следующих подряд месяцев. При этом выезд физического лица за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) обучения не прерывает период нахождения такого лица в Российской Федерации. Период нахождения физического лица на обучении за пределами Российской Федерации, превышающий вышеуказанный срок, рассматривается для целей применения пункта 2 статьи 207 НК РФ как период нахождения такого лица за пределами Российской Федерации.

Письмо от 30 декабря 2022 г. № 03-04-05/129817

Поскольку сумма социальной выплаты, направленная налогоплательщиком на приобретение квартиры, является расходом налогоплательщика, при продаже квартиры он имеет право уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на всю сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением данной квартиры, в том числе произведенных за счет средств социальной выплаты.

Краткий обзор налоговых новостей за март 2023

Налог на имущество

Письмо от 25 января 2023 г. № 03-05-05-01/5296

В рамках исчисления налога на имущество организаций НК РФ не предусмотрено уменьшение налоговой базы по налогу на имущество организаций на величину налога на добавленную стоимость.

Страховые взносы

Письмо от 24 января 2023 г. № 03-03-06/1/4936

Одновременно положениями абзацев девятнадцатого и двадцатого пункта 1.15 статьи 284 и абзацев девятнадцатого и двадцатого пункта 5 статьи 427 НК РФ установлено, что вне зависимости от выполнения иных условий, установленных пунктом 1.15 статьи 284 и пунктом 5 статьи 427 НК РФ, пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций и пониженные тарифы страховых взносов не подлежат применению организациями, созданными в результате реорганизации (кроме преобразования) или реорганизованными в форме присоединения к ним другого юридического лица либо выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц после 01.07.2022.

Письмо от 25 января 2023 г. № 03-15-06/5599

ИТ-организация, аккредитованная в 2020 году, которая не выполняла условие о необходимой доле доходов от ИТ-деятельности по итогам первого квартала 2022 года, но выполнила данное условие по итогам полугодия 2022 года, была вправе применить пониженные тарифы страховых взносов с 1 января 2022 года, произведя перерасчет платежей по страховым взносам исходя из пониженных тарифов с 1 января 2022 года и представив уточненный расчет по страховым взносам за каждый отчетный период 2022 года.

При этом в случае, если по итогам расчетного периода - 2022 года данная ИТ-организация не выполнила условие о доле доходов, установленное пунктом 5 статьи 427 Кодекса, она лишается права применять вышеупомянутые пониженные тарифы страховых взносов также с 1 января 2022 года и обязана произвести перерасчет платежей по страховым взносам исходя из общеустановленных тарифов с 1 января 2022 года, представив уточненные расчеты по страховым взносам за каждый отчетный период 2022 года.

УСН

Письмо от 30 января 2023 г. № 03-11-11/6946

Перечень налогоплательщиков, которые не вправе применять упрощенную систему налогообложения, установлен пунктом 3 статьи 346.12 НК РФ. Данный перечень налогоплательщиков является закрытым. Поскольку в указанном перечне отсутствуют индивидуальные предприниматели - нерезиденты Российской Федерации, при соблюдении всех условий и ограничений, предусмотренных главой 26.2 НК РФ, такие индивидуальные предприниматели вправе применять упрощенную систему налогообложения на общих основаниях.

Письмо от 23 января 2023 г. № 03-11-06/2/4544

Если размер доли муниципального унитарного предприятия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью будет составлять более 25 процентов, то указанное общество не вправе применять упрощенную систему налогообложения.

Комментарий к практике Верховного Суда за 2021

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