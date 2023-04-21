Информация о кредитах на госуслугах, кредитные каникулы для созаемщиков в обзоре фин.права

Финансовое право за март 2023

Использование имущественного налогового вычета по ипотечным процентам по нескольким объектам – законопроект № 319133-8

Законопроектом предлагается внести в часть вторую НК изменения, предусматривающие отмену ограничения на предоставление имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам) в отношении только одного объекта недвижимого имущества.

Информирование о получении кредита через Госуслуги – законопроект № 322818-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому кредитор обязан уведомить заёмщика о заключении договора потребительского кредита (займа) путём направления уведомления через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

В пояснительной записке указывается, что актуальность предлагаемых изменений обусловлена тем, что в настоящее время часто возникают случаи, когда кредитные организации выдают кредиты на имя физического лица без его согласия.

Это может произойти, если злоумышленник похищает паспорт или приобретает паспортные данные в интернете и обращается за кредитом, поскольку, например, онлайн-займы оформляются без личного участия заёмщика.

Достаточно предоставить паспортные данные, номер телефона, электронную почту. Телефонный номер и адрес электронный почты в таких случаях оформляются на третье лицо, которое никак не связано с заёмщиком.

В таких случаях человек, на имя которого выдан кредит, не имеет никакой возможности узнать об этом и принять необходимые меры.

Отсрочка по кредиту для созаемщиков, один из которых участвует в СВО – законопроект № 319762-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предусмотреть право на приостановление исполнения обязательств для всех созаемщиков, участвующих в обязательстве по кредитному договору на стороне заемщика, являющегося участником специальной военной операции, а также право на списание кредитных обязательств в случае гибели заемщика при выполнении задач спецоперации либо признания его инвалидом I группы для родителей или усыновителей военнослужащего, участвующих в обязательстве по кредитному договору на стороне такого военнослужащего.

В пояснительной записке указывается, что на практике встречаются случаи, когда будущий участник СВО взял кредит совместно с родителями, усыновителями или иными лицами. В такой ситуации в случае смерти участника специальной военной операции или тяжелой инвалидности долг может лечь на других созаемщиков - его родителей или усыновителей.

Комментарий к налоговым событиям за март 2023

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