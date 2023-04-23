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Юзвак Максим
НДФЛ

﻿НДФЛ при уступке выплат по обязательному страхованию

Новость связана с последствиями по НДФЛ при получении выплаты по обязательному страхованию, право требование на которую уступлено.
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Материалы по НДФЛ

Топ-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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    Е-Офис 24
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