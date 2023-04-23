﻿НДФЛ при уступке выплат по обязательному страхованию

Материалы по НДФЛ
Топ-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка.
Юзвак Максим
С 2023 года правила для алиментов изменились, поскольку НДФЛ обязали удерживать при каждой выплате сотруднику. Теперь бухгалтерам безопаснее удерживать алименты также из каждой выплаты родителю. В противном случае есть риск ошибиться в расчете суммы и заработать штраф. Даем подробную инструкцию по алиментам с учетом изменений.
По действующему законодательству плательщик НПД не считается безработным. То есть у него есть занятость и потому ему не полагается финансовая поддержка в связи с безработицей.
Предлагается установить ассоциированное членство в потребительском сельскохозяйственном кооперативе для военных (Законопроект № 339704-8).
Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Новостройки в Сочи в первом квартале года обогнали Москву. А что ещё?
Новость связана с последствиями по НДФЛ при получении выплаты по обязательному страхованию, право требование на которую уступлено.
В этом видео я расскажу как мы отстояли интересы клиента на 1 500 000 руб. в досудебном порядке.
Рассматривается предложение по корректировке оплаты коммунальных услуг (законопроект № 340155-8).
Посмотрим корпоративные ВДО без оферты и со сроком от 1 года до 5 лет? Какие из них самые-самые высокодоходные на сегодняшний день?
С моими знакомыми у меня не прекращается дискуссия на тему движения цен на разных рынках, доверия к органам статистики давно нет.
Это экспериментальное решение в офисе «Клерка», которое, позволит ускорить принятие решений и сократит время на синхронизацию
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