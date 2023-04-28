Позиция Конституционного Суда по вопросу возврата утилизационного сбора

Топ-10 муниципальных облигаций России по доходности

Есть ОФЗ. Они выпускаются Минфином России для покрытия дефицита федерального бюджета и входят в состав государственного внутреннего долга России. Доходность в них не самая интересная, зато чаще всего в любом выпуске хорошая ликвидность, ну и надёжность выше, чем у любой компании с рейтингом AAA, которых, кстати, не прям уж много. А есть муниципальные бонды.