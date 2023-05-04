Оценка депутатов на Госуслугах, запрет рекламы интимуслуг, наказание наркоманов в правовом обзоре

Рассмотрим хайповые законодательные инициативы за март этого года. В этом правовом обзор все самое интересное.

Военное право

Знамя победы в школах – законопроект № 305123-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому в общеобразовательных организациях, в начале каждой учебной недели, осуществляется поднятие копии Знамени Победы наряду с Государственным флагом на период всей учебной недели.

В пояснительной записке указывается, что Знамя Победы является официальным символом победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

Его использование в образовательных учреждениях будет способствовать не только развитию чувства патриотизма среди детей и молодежи, но и побудит их уделять большее внимание изучению истории, что особенно важно при существующих попытках Запада ее переиначивания.

Запрет рекламы об уклонении от армии – законопроект № 305348-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается запрет рекламы услуг, в том числе юридических, консультационных, медицинских, по содействию в освобождении от исполнения воинской обязанности.

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время информационное пространство наполнено агрессивной рекламой услуг коммерческих структур по уклонению от исполнения воинской обязанности, что провоцирует отдельных граждан на совершение деяний, наказуемых в уголовном и административном порядке.

Защита жилищных прав военнослужащих – законопроект № 310897-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому за военнослужащими - гражданами, проходящими военную службу по контракту, направленными для прохождения военной службы за пределы территории Российской Федерации, и членами их семей, в случаях установленных федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сохраняется:

право состоять в списках нуждающихся в специализированных жилых помещениях и право на обеспечение служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях, арендованными жилыми помещениями;

право пользования занимаемыми ими служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях, арендованными жилыми помещениями;

право на выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений (далее — денежная компенсация) в местах проживания членов их семей.

Законопроект также закрепляет, что вышеуказанные права сохраняются за военнослужащими — гражданами, проходящими военную службу по контракту в воинских частях (организациях, учреждениях, органах, отдельных федеральных контрольно-пропускных пунктах), дислоцированных в отдельных регионах Российской Федерации, населенных пунктах и местностях Российской Федерации, определенных Правительством, и членами их семей.

Законопроектом указанные выше гарантии предусматриваются и для сотрудников войск национальной гвардии.

Изменение призывного возраста — законопроект № 312507-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе (далее — граждане, не пребывающие в запасе).

При этом призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте:

от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года);

от 20 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2025 года);

от 21 до 30 лет (в период с 1 января 2026 года).

В пояснительной записке указывается, что в целях гарантированного получения гражданами, как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет).

Защита от сноса гаража военнослужащего – законопроект № 312740-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому в случае если гараж, являющийся или не являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие ГЛ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, принадлежит военнослужащему или членам семьи военнослужащего, запрещается снос данного объекта.

В случае если решение о сносе гаража было принято во время прохождения военной службы, снос данного объекта производится не ранее трехмесячного срока с момента первого дня пребывания физического лица в запасе.

В пояснительной записке указывается, что с целью недопущения умаления статуса военнослужащих и отдачи должной дани уважения их ратному труду, предлагается решить одну из важных проблем, которая касается большого числа граждан России - проблему защиты личного имущества в виде гаражей от неправомерного сноса.

Действие законопроекта распространяется на всех защитников Родины, имеющих статус военнослужащего.

Льготы для жителей осажденного Сталинграда — законопроект № 316686-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому на лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», распространяются меры социальной поддержки, в том числе льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством, обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем в случае нуждаемости в улучшении жилищных условий, обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезноортопедическими изделиями и др., а также права на ежемесячную денежную выплату.

Также на них распространяется право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

В пояснительной записке указывается, что в связи с проведением в 2023 году мероприятий в связи с 80-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве вступление в силу федерального закона предусматривается с 1 января 2023 г.

Отсрочка по кредиту для созаемщиков, один из которых участвует в СВО — законопроект № 319762-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предусмотреть право на приостановление исполнения обязательств для всех созаемщиков, участвующих в обязательстве по кредитному договору на стороне заемщика, являющегося участником специальной военной операции, а также право на списание кредитных обязательств в случае гибели заемщика при выполнении задач спецоперации либо признания его инвалидом I группы для родителей или усыновителей военнослужащего, участвующих в обязательстве по кредитному договору на стороне такого военнослужащего.

В пояснительной записке указывается, что на практике встречаются случаи, когда будущий участник СВО взял кредит совместно с родителями, усыновителями или иными лицами.

В такой ситуации в случае смерти участника специальной военной операции или тяжелой инвалидности долг может лечь на других созаемщиков - его родителей или усыновителей.

Право родственников на получение единовременной жилищной выплаты при гибели военнослужащего — законопроект № 321027-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому единовременная социальная выплата на строительство жилья (право на которую возникает при стаже 10 лет) предоставляется членам семьи и родителям гражданина, в случае его гибели (смерти) в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании.

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время в ситуации поступления на военную службу гражданина, уволенного со службы и сохранившего право на получение единовременной социальной выплаты (например, при заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации), и его гибели (смерти) в ходе СВО, члены его семьи лишаются права на получение жилищной выплаты.

В России предлагают отмечать день взятия Парижа — законопроект № 326047-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается установить новый день воинской славы России — 31 марта — День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов.

В пояснительной записке указывается, что необходимость принятия данного законопроекта связана с острой потребностью возрождения исторических традиций празднования победы России в Отечественной войне 1812 года, ознаменования успешного завершения освободительного заграничного похода русских войск в 1813-1814 годах, а также воспрепятствования участившимся попыткам фальсификации исторических фактов и событий, связанных с вторжением иностранных войск во главе с Наполеоном Бонапартом в Российскую империю.

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Трудовое право

МРОТ на 2024 — законопроект № 307392-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля в месяц.

В пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен во исполнение Послания Президента.

Повышение МРОТ по отношению к установленному размеру составит 3 тысячи рублей.

Дополнительный отпуск при уходе за инвалидом с детства — Законопроект № 315256-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому работающим родителям, осуществляющим уход за инвалидами с детства I и II групп, предоставляется возможность получения дополнительных оплачиваемых 4 выходных дней в месяц до достижения инвалидом с детства I и II групп возраста 23 лет.

В пояснительной записке указывается, что работающие родители инвалидов с детства действующим трудовым законодательством фактически ограничены в возможности самостоятельно осуществлять уход за своим ребенком.

Жилищное право

Упрощение перепланировки жилья — законопроект № 309789-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому если перепланировка жилого помещения осуществляется путем объединения жилого помещения и лоджии с сохранением подоконного блока, согласие собственников помещений в многоквартирном доме на такую перепланировку не требуется.

В Пояснительной записке указывается, что объединение лоджии с жилым помещением с увеличением площади квартиры никак не затрагивает интересов иных собственников помещений в многоквартирном доме и не нарушает их прав, однако собственники, желающие провести рассматриваемый вид перепланировки, вынуждены собирать голоса всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Сохранение жилья у гражданина-банкрота — законопроект № 309801-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому суд вправе утвердить отдельные мировое соглашение или план реструктуризации долгов гражданина, которые распространяются только на отношения гражданина и кредитора, требования которого обеспечены залогом (ипотекой) жилого помещения (его части), являющегося для гражданина и членов его семьи, совместно проживающих в этом помещении, единственным пригодным для постоянного проживания помещением (далее в настоящей статье — заложенное жилье).

В пояснительной записке указывается, что сложившаяся негативная судебная практика, в которой ипотечные заемщики, в том числе военнослужащие, при рассмотрении дел об их личном банкротстве при условии надлежащего выполнения ипотечных обязательств лишаются единственного жилья, ставит под сомнение конституционные (государственные) гарантии в сфере жилищного обеспечения граждан.

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Семейное право

Алименты на детей предлагают привязать к прожиточному минимуму — законопроект № 322358-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому размер взыскиваемых алиментов не должен быть менее 50% от суммы среднего прожиточного минимума на детей, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту жительства ребенка, из расчета на каждого ребенка.

В пояснительной записке указывается, что фактически действующая редакция статьи 81 СК исходит из интересов родителя, уплачивающего алименты, но не ребенка.

Предлагаемый законопроект предусматривает введение определения «прожиточного минимума на ребенка» в СК при определении суммы алиментов и вводит минимальный неснижаемый уровень алиментов, защищая таким образом право ребенка на гарантированное получение минимального содержания.

Финансовое право

Использование имущественного налогового вычета по ипотечным процентам по нескольким объектам — законопроект № 319133-8

Законопроектом предлагается внести в часть вторую НК изменения, предусматривающие отмену ограничения на предоставление имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам) в отношении только одного объекта недвижимого имущества.

Информирование о получении кредита через Госуслуги — законопроект № 322818-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому кредитор обязан уведомить заёмщика о заключении договора потребительского кредита (займа) путём направления уведомления через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

В пояснительной записке указывается, что актуальность предлагаемых изменений обусловлена тем, что в настоящее время часто возникают случаи, когда кредитные организации выдают кредиты на имя физического лица без его согласия.

Это может произойти, если злоумышленник похищает паспорт или приобретает паспортные данные в интернете и обращается за кредитом, поскольку, например, онлайн-займы оформляются без личного участия заёмщика. Достаточно предоставить паспортные данные, номер телефона, электронную почту.

Телефонный номер и адрес электронный почты в таких случаях оформляются на третье лицо, которое никак не связано с заёмщиком.

В таких случаях человек, на имя которого выдан кредит, не имеет никакой возможности узнать об этом и принять необходимые меры.

Права потребителей

Туристические поезда — законопроект № 319049-8

В ГД рассматривается законопроект, который вводит понятие «железнодорожный туристский поезд» — пассажирский поезд, назначаемый владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования по заявке перевозчика и следующий по железнодорожному туристскому маршруту, а также пассажирский вагон (вагоны), следующий по железнодорожному туристскому маршруту.

В пояснительной записке указывается, что законопроект разработан с учетом исторического опыта организации в СССР туристско-экскурсионных поездов, а также учитывает зарубежный опыт организации перевозок пассажиров туристскими поездами.

Запрет рекламы сексуальных услуг — законопроект № 322216-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому не допускается реклама сексуальных услуг, то есть полового сношения, мужеложства, лесбиянства или иных действий сексуального характера, условием совершения которых является денежное или любое другое вознаграждение либо обещание вознаграждения.

В пояснительной записке указывается, что проблему составляет не только нравственный аспект рекламы указанного вида услуг, но и материальный: объявления клеятся на специальные растворы, что не позволяет в полной мере ответственным за содержание имущества лицам удалить их путем отскабливания, оттирания, отклеивания и иными способами.

Результатом является причинение вреда городскому имуществу и имуществу третьих лиц.

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Карательное право

Уголовное наказания наркоманов и алкоголиков за уклонение от лечения — законопроект № 312837-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому злостное уклонение лица от исполнения возложенной судом обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию наказывается обязательными работами на срок до 200 часов, либо исправительными работами на срок до 6 месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

В пояснительной записке указывается, что для более эффективной реализации задач Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года по снижению спроса на немедицинское потребление психоактивных веществ, одним из путей решения которых является расширение круга лиц, вовлекаемых в процесс освобождения от наркотиков, представляется целесообразным ввести применение уголовной ответственности за систематическое злостное уклонение от исполнения возложенной судом обязанности пройти диагностику наркомании, профилактические мероприятия, лечение от наркомании, медицинскую, социальную реабилитацию в связи с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и новых психоактивных веществ, опасных для жизни и здоровья.

Уголовное наказание за пропаганду потребления наркотиков — законопроект № 325719-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому пропаганда незаконных оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, потребления наркотических средств или психотропных веществ, культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние или имеющим судимость за совершение предусмотренного настоящей статьей преступления, — влечет уголовную ответственность, в том числе лишением свободу до 2 лет.

В пояснительной записке указывается, что в целях пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков, а также вербовки распространителей злоумышленниками активно используются различные социальные сети, площадки популярных форумов, ресурсы крупных тематических сайтов, свободный доступ к которым имеет неограниченное число пользователей сети «Интернет».

Другое

Оценка депутатов на Госуслугах — законопроект № 314667-8

Рассматривается законопроект, согласно которому ежегодно избиратели имеют право оценить эффективность деятельности депутата ГД с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» при тайном голосовании.

Также предлагается оценивать деятельность депутатов законодательных органов субъектов, муниципальных депутатов, глав субъектов и муниципалитетов.

В пояснительной записке указывается, что ввиду отсутствия механизма обратной связи избранных должностных лиц избирателями снижается эффективность их деятельности, падает влияние граждан на процесс принятия государственных и муниципальных решений, а также увеличивается социально-экономическая напряженность.

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