Отсрочка от призыва для отцов детей-инвалидов

Предлагается новое основание для отсрочки от армии (законопроект № 347690-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР: депутаты ГД Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свинцов, А.Н.Свистунов, Д.А.Свищев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание предложения

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предоставить гражданам отсрочку от призыва на военную службу имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что отсрочка по болезни ребенка дается на недостаточный срок.

После декрета женщина все равно не возвращается на работу, потому что детям-инвалидам, как правило, требуется особый уход, постоянное внимание и забота в период прохождения комплекса лечебных и реабилитационных мероприятий и после 3-летнего возраста.

Государственное пособие, которое положено семье, составляет в среднем 10 тысяч рублей в зависимости от региона.

Отцы детей-инвалидов являются единственными кормильцами в семье и матери не могут полноценно работать, осуществляя непрерывный уход за ребенком.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Обзоры по военным вопросам

Обзор военного права за март 2023 - ссылка.