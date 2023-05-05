Отсрочка от призыва для отцов детей-инвалидов

Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР: депутаты ГД Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свинцов, А.Н.Свистунов, Д.А.Свищев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.
Содержание предложения
В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предоставить гражданам отсрочку от призыва на военную службу имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что отсрочка по болезни ребенка дается на недостаточный срок.
После декрета женщина все равно не возвращается на работу, потому что детям-инвалидам, как правило, требуется особый уход, постоянное внимание и забота в период прохождения комплекса лечебных и реабилитационных мероприятий и после 3-летнего возраста.
Государственное пособие, которое положено семье, составляет в среднем 10 тысяч рублей в зависимости от региона.
Отцы детей-инвалидов являются единственными кормильцами в семье и матери не могут полноценно работать, осуществляя непрерывный уход за ребенком.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Обзоры по военным вопросам
Обзор военного права за март 2023 - ссылка.
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