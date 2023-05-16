Рассматриваются последствия по НДФЛ при получении участником долевого строительства возмещения (Письмо Минфина от 17 марта 2023 г. № 03-04-05/23057).
НДФЛ при получении обманутым дольщиком возмещения. Последствия для налогоплательщика
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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