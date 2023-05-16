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Юзвак Максим
Обзоры для бухгалтера

Налоговые итоги за апрель 2023. Новые законопроекты и судебная практика.

Рассматриваются события в налоговой сфере за апрель 2023 года. Расскажу, какие появились интересные законопроекты и события.
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Налоговые законопроекты

Правительством РФ был подготовлен объемный Законопроект № 343435-8, направленный на реализацию Основных направлений налоговой политики на 2023. Однако через короткое время проект был отозван на доработку. В этой связи в апреле в качестве центрального можно назвать Законопроект № 326734-8, устанавливающий налоговые льготы в свободных экономических зонах, учреждаемых на новых территориях России. Предполагается нулевой налог на прибыль, освобождение от имущественных налогов и другие налоговые послабления.

В рамках нового регулирования старательской деятельности Правительством предложены отдельные поправки по обложению НДС и НДФЛ (Законопроект № 343104-8). Так, предполагается, что по операциям приобретения старательской продукции будет действовать институт налогового агентирования, а по НДФЛ в налоговом периоде не будут облагаться доходы старателей от продажи части золота, общий вес которой не превышает одного килограмма.

Также Правительством подготовлены предложения, направленные на стимулирование производства водорода, аммиака, синтетического каучука (Законопроекты № 343050-8, 343052-8).

В апреле в Госдуму был подан ожидаемый проект поправок, направленный на повышение социальных налоговых вычетов по НДФЛ и установление особенностей учета расходов при приобретении российской высокотехнологичной продукции (Законопроект № 329843-8). Законопроект был в кратчайшие сроки рассмотрен и подписан Президентом РФ.

Хорошие шансы на одобрение имеет подготовленный сенаторами Законопроект № 330129-8, связанный с обложением международных холдинговых компаний.

Вместе с тем в апреле было много инициатив, шансы на одобрение у которых отсутствуют либо крайне малы:

  • Новый порядок учета амортизации — Законопроект № 341332-8.

  • Повышение лимита доходов по УСН — Законопроект № 336993-8.

  • Освобождение от НДФЛ доходов пенсионеров — Законопроект № 343764-8.

  • Новая дата для уплаты налогов на ЕНС — Законопроект № 329159-8.

  • Освобождение от Госпошлины за выдачу паспорта детям из многодетных семей — Законопроект № 326935-8.

  • Защита прав самозанятых — Законопроект № 345608-8.

Комментарий к налоговым событиям за апрель 2023

События исполнительных органов власти

Минпромторг утвердил перечень автомобилей, облагаемых повышенным налогом. Здесь следует напомнить позицию Верховного Суда (Дело Бэлти-Гранд), согласно которой отсутствие наименования авто в перечне Минпромторга не исключает повышенный транспортный налог, если автомобиль представляет собой расширенную комплектацию модели, которая указана в перечне.

Применение УСН адвокатами

В деле ИП Сазонов (Определение от 24.04.2023 № 305-ЭС22-27144) Верховный Суд указал, что предприниматель, имеющий статус адвоката, вправе применять УСН к деятельности, не относящейся к адвокатской. При этом было отмечено, что акты, ограничивающие предпринимательскую деятельность адвокатов, не могут служить основанием для отказа в применении УСН, поскольку не относятся к налоговому законодательству.

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Юзвак Максим
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