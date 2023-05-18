Что произошло в апреле? Дайджест налоговых новостей за апрель 2023

Рассматриваются события в налоговой сфере. Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговых новостей
Содержание
Учет расходов по НДФЛ на основании отчета оценщика.
Налог на прибыль при прекращении займа ценных бумаг выплатой денег.
Освобождение от пошлины за выдачу паспорта детям из многодетных семей.
НДФЛ при получении автомобиля членами семьи погибшего военного.
Льготный налоговый режим на новых территориях России.
Повышение вычетов по НДФЛ, учет расходов на отечественную продукцию.
Транспортный налог при перерегистрации автомобиля.
Налог на самозанятых при субаренде.
НДФЛ при возмещении расходов на питание в командировке.
Земельный налог при ремонте дороги.
Подтверждение по налогу на прибыль расходов на электронный железнодорожный билет.
НДС при применении УСН участником простого товарищества.
Налог на имущество в рамках договора инвестиционного товарищества.
Повышение лимита доходов по УСН.
Налог на прибыль при прощении долга.
НДФЛ при уступке выплат по обязательному страхованию.
Исключение просроченной задолженности из ЕНС.
НДФЛ и страховые взносы при выплате материальной помощи удаленщику.
Подтверждение расходов по ценным бумагам в целях НДФЛ.
НДФЛ и НДС по старательской деятельности.
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.
Комментарии