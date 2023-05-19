Отсрочка от армии для отцов детей-инвалидов до 18 лет. Новый законопроект

В Госдуме вновь предлагают предоставить отсрочку от армии при наличии детей инвалидов (Законопроект № 360555-8).
Автор предложения
Законопроект подготовил депутат от КПРФ Н.А.Останина.
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому отсрочка от армии предоставляется при наличии у лица ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что действующая в настоящий момент отсрочка для отцов, имеющих на иждивении детей-инвалидов в возрасте до 3 лет, объективно является недостаточной, так как даже после достижения возраста 3-х лет, ребенок-инвалид продолжает нуждаться в повышенном внимании и уходе.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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