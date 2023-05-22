Практика Верховного Суда по налогам за 1 квартал 2023. Самые интересные споры

Как отчитываться в налоговую по зарубежным счетам

Об открытии зарубежного счёта нужно сообщать в российскую налоговую инспекцию, а затем сдавать отчёт о движении денежных средств по счёту. Такая обязанность есть у организаций, ИП и даже у обычных физлиц, но не у всех. Рассказываем, кому и как нужно отчитываться и какие штрафы бывают за нарушение валютного законодательства.