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Юзвак Максим
Обзор судебной практики

Практика Верховного Суда по налогам за 1 квартал 2023. Самые интересные споры

Рассмотрим наиболее интересные налоговые споры за 1 квартал 2023. Подписывайтесь!
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Содержание

Акты Судебной коллегии по экономическим спорам

  • Учет расходов после перехода с УСН на ОСН (определение от 31 января 2023 г. № 308-ЭС22-21205).

  • Последствия недействительности сделки (определение от 18 января 2023 г. № 302-КГ16-11762).

  • Участие контролирующих лиц в налоговом споре (определения от 6 марта 2023 г. № 310-ЭС19-28370, 303-ЭС22-22958).

  • Применение нескольких ставок земельного налога к одному участку (определение от 21 марта 2023 г. № 305-ЭС22-24825).

  • Применение льготной ставки к участку для ИЖС (определение от 28 марта 2023 г. № 305-ЭС22-27530).

  • Квалификация здания в качестве офисного (определение от 9 марта 2023 г. № 305-ЭС22-23165).

Отказные определения судей Верховного Суда

  • Доказывание реальности сделки (определение от 13 января 2023 г. № 309-ЭС22-26556).

  • НДС при оплате бюджетными средствами (определение от 9 января 2023 г. № 304-ЭС22-24791).

  • Подача декларации до окончания налогового периода (определение от 1 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-25615).

  • Оспаривание контролирующим лицом решения налогового органа (определение от 9 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-19981).

  • Отсутствие права на применение расчетного метода (определение от 16 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-25849).

  • Обложение подотчетных сумм (определение от 17 марта 2023 г. № 303-ЭС22-29414).

  • Вычеты по НДФЛ при получении бюджетного финансирования (определение от 22 марта 2023 г. № 301-ЭС22-28662).

  • Взыскание неосновательного обогащения в виде неуплаченного налога (определение от 27 марта 2023 г. № 310-ЭС23-1718).

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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