УСН при получении дохода на маркетплейсе. Порядок учета

Москва снова растёт, Сочи уже ждёт летний туземун. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел март-апрель. Смотрим, что произошло на месяц, а также на исследование цен по различным другим регионам.