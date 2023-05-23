Именно данному вопросу посвящено письмо ФНС, реквизит которого вы видите (письмо ФНС от 5 мая 2023 г. № СД-4-3/5762@).
УСН при получении дохода на маркетплейсе. Порядок учета
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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