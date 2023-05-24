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Юзвак Максим
Обзоры для бухгалтера

Обложение холдинговых компаний. Новый порядок амортизации в обзоре налоговых инициатив

Рассматриваются законодательные инициативы по налоговым вопросам. Рассмотрим в этом видео самые интересные.
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Обложение холдинговых компаний. Новый порядок амортизации в обзоре налоговых инициатив

Рассматриваются законодательные инициативы по налоговым вопросам

Содержание:

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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