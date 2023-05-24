Обложение холдинговых компаний. Новый порядок амортизации в обзоре налоговых инициатив

Рассматриваются законодательные инициативы по налоговым вопросам
Содержание:
Реализация основных направлений налоговой политики — Законопроект № 343435-8.
Льготы на новых территориях России — Законопроект № 326734-8.
Налогообложение старательской деятельности — Законопроект № 343104-8.
Налоговые льготы при производстве аммиака и водорода — Законопроект № 343050-8.
Стимулирование производителей синтетического каучука – Законопроект № 343052-8.
Повышение вычетов по НДФЛ, учет расходов с коэффициентом — Законопроект № 329843-8.
Налогообложение международных холдинговых компаний — Законопроект № 330129-8.
Новый порядок учета амортизации — Законопроект № 341332-8.
Повышение лимита доходов по УСН — Законопроект № 336993-8.
Освобождение от НДФЛ доходов пенсионеров — Законопроект № 343764-8.
Новая дата для уплаты налогов — Законопроект № 329159-8.
Освобождение от Госпошлины за выдачу паспорта детям из многодетных семей — Законопроект № 326935-8.
Защита прав самозанятых — Законопроект № 345608-8.
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