Данному вопросу посвящено письмо, реквизит которого вы видите (письмо Минфина от 17 апреля 2023 г. № 03-03-06/1/34243).
Налог на прибыль при ликвидации организации
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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