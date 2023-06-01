Налог на прибыль при ликвидации организации

Как бухгалтеру правильно проверить договор, чтобы потом не сесть в тюрьму

Не каждая компания может нанять профессионального юриста. Однако договоры с контрагентами и сотрудниками никуда не исчезают, и проблему приходится решать самому бухгалтеру. Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы потом не стать фигурантом уголовного дела.