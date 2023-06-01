Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере
Минутка налоговых новостей. Ключевые события в мае
Юзвак Максим
Юзвак Максим
28 февраля 2023 г. вступила в силу новая редакция закона о государственном языке. Разберем, скажутся ли изменения на использовании иностранных названий в рекламе и бизнесе.
Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере за май 2023 года.
Давайте разберемся, нужно ли стартапам заниматься постановкой целей или и так сойдет.
Коротенький кейс судебной практики, посвященный делу о неприменении ККТ при продаже автомобилей в розничной торговле.
Чиновники предложили увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск работающих пенсионеров на 7 дней. Вместо 28 календарных дней, такие работники будут отдыхать 35 дней. Как это отразится на работодателе?
Обзор судебной практики по налогам за апрель 2023. Все самое интересное в моем видео.
Любой налогоплательщик время от времени получает требования ИФНС. Причиной могут быть расхождения в отчетности, ошибки в расчетах, проверка контрагента или отдельной сделки.
Не каждая компания может нанять профессионального юриста. Однако договоры с контрагентами и сотрудниками никуда не исчезают, и проблему приходится решать самому бухгалтеру. Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы потом не стать фигурантом уголовного дела.
Компания выплачивала единовременное пособие в связи с достижением работниками пенсионного возраста и увольнением. Размер пособия 15% от среднемесячного заработка за каждый год труда. По мнению проверяющих эти выплаты следовало включать в базу для начисления страховых взносов. Как доказать бизнесу свою правоту смотрите в видео?
Началось лето! Сезон отпусков открыт — пакуем чемоданы. Снизить уровень стресса способна правильно собранная аптечка: в ней легко разобраться, и при этом есть все необходимые препараты. Наши врачи подготовили карточки-напоминалки, которые помогут вам легко собраться.
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