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Юзвак Максим
Налоговые изменения 2023

Минутка налоговых новостей. Ключевые события в мае

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере за май 2023 года.
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Минутка налоговых новостей. Ключевые события в мае

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере

Содержание:

  • 00:00 — Начало.

  • 00:10 — Центральные налоговые законопроекты.

  • 00:50 — Депутатские законопроекты.

  • 01:12 — События ФНС России.

  • 01:26 — Конец.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Елена Лучинина
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