Рассматривается порядок применения НДФЛ предпринимателями из ДНР и ЛНР (Письмо Минфина от 24 марта 2023 г. № 03-04-06/25967).
Применение НДФЛ предпринимателями из ДНР и ЛНР. Последствия для бизнеса
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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