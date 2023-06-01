Применение НДФЛ предпринимателями из ДНР и ЛНР. Последствия для бизнеса

Как бизнесу работать в условиях неопределенности. Как построить путь к цели через неопределенность?

В бизнесе очень редко бывает, что точный план на пути к результату заранее известен. Наоборот, в основном все задачи с высокой долей неопределенности: много рисков и много непонятных этапов. Рассмотрим в этой статье, как быстрее проходить неопределенность и эффективнее решать задачи по росту бизнеса.