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Юзвак Максим
НДФЛ

Применение НДФЛ предпринимателями из ДНР и ЛНР. Последствия для бизнеса

Рассматривается порядок применения НДФЛ предпринимателями из ДНР и ЛНР.
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Рассматривается порядок применения НДФЛ предпринимателями из ДНР и ЛНР (Письмо Минфина от 24 марта 2023 г. № 03-04-06/25967).

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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