Компенсация за отсутствие мест в детском саду. Новый законоппоект

Предлагается установить право родителей на компенсацию за отсутствие мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Предлагается установить право родителей на компенсацию за отсутствие мест в дошкольных образовательных учреждениях (Законопроект № 371469-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, А.М.Бабаков, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, В.К.Гартунг, Д.Г.Гусев, А.А.Кузнецов, А.А.Ремезков, Я.В.Лантратова, И.А.Ананских, М.Г.Делягин, Н.В.Новичков, А.С.Аксененко, С.В.Кабышев, А.В.Терентьев, Ф.С.Тумусов.

Содержание предложения

Согласно законопроекту родители (законные представители) по их письменному заявлению имеют право на получение выплаты из средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории которого ребенку, состоящему на учете на получение дошкольного образования, не было предоставлено место в дошкольной образовательной организации.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что проблема нехватки садов важна потому, что не позволяет женщинам раньше возвращаться на работу и оставаться экономически активными. По некоторым данным каждая третья мать дошкольника не выходит на работу, а сидит с ребёнком дома. Труднее всего дела обстоят в Севастополе, Северной Осетии и Дагестане. Там на работу вышло в районе 40% матерей детей дошкольного возраста.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.