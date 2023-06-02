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Законопроекты

Уголовная ответственность за пронос телефонов в колонии и изолятор. Новые поправки

Рассматривается предложение по установлению уголовного наказания за пронос телефонов в учреждения ФСИН (законопроект № 370297-8).
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Уголовная ответственность за пронос телефонов в колонии и изолятор. Новые поправки

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Единой России: депутаты ГД А.Е.Хинштейн, П.В.Крашенинников, И.А.Панькина.

Содержание предложения

Согласно законопроекту передача любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей средств мобильной связи и коммуникации и (или) комплектующих к ним, обеспечивающих их работу, совершенная лицом, подвергнутым административному наказанию за такую передачу, — наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до 2 лет либо лишением свободы на тот же срок.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что по оценке МВД, значительная доля «телефонных мошенничеств» совершается лицами, содержащимися в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) и в следственных изоляторах.

Несмотря на установленный запрет пользования средствами мобильной связи во всех учреждениях УИС, их нелегальный оборот продолжает возрастать.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

503 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип fkmrf123
    fkmrf123 2 часа назад

    Всё в этом мире стоит денег и пронос телефона на зону, как не крути, тоже.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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molyanov
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