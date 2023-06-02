Уголовная ответственность за пронос телефонов в колонии и изолятор. Новые поправки

Инициаторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от Единой России: депутаты ГД А.Е.Хинштейн, П.В.Крашенинников, И.А.Панькина.
Содержание предложения
Согласно законопроекту передача любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей средств мобильной связи и коммуникации и (или) комплектующих к ним, обеспечивающих их работу, совершенная лицом, подвергнутым административному наказанию за такую передачу, — наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до 2 лет либо лишением свободы на тот же срок.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что по оценке МВД, значительная доля «телефонных мошенничеств» совершается лицами, содержащимися в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) и в следственных изоляторах.
Несмотря на установленный запрет пользования средствами мобильной связи во всех учреждениях УИС, их нелегальный оборот продолжает возрастать.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Комментарии1
Всё в этом мире стоит денег и пронос телефона на зону, как не крути, тоже.