Уголовная ответственность за пронос телефонов в колонии и изолятор. Новые поправки

Рассматривается предложение по установлению уголовного наказания за пронос телефонов в учреждения ФСИН (законопроект № 370297-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Единой России: депутаты ГД А.Е.Хинштейн, П.В.Крашенинников, И.А.Панькина.

Содержание предложения

Согласно законопроекту передача любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей средств мобильной связи и коммуникации и (или) комплектующих к ним, обеспечивающих их работу, совершенная лицом, подвергнутым административному наказанию за такую передачу, — наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до 2 лет либо лишением свободы на тот же срок.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что по оценке МВД, значительная доля «телефонных мошенничеств» совершается лицами, содержащимися в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) и в следственных изоляторах.

Несмотря на установленный запрет пользования средствами мобильной связи во всех учреждениях УИС, их нелегальный оборот продолжает возрастать.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.