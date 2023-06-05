Обзор налоговых новостей. Изменение учета по налоговому счету, обложение удаленщиков, сбор для СВО

Рассматриваются события в налоговой сфере за май 2023
Содержание:
00:00 — начало.
00:10 — План.
00:55 — Реализация Основных направлений налоговой политики (Законопроект 369931-8).
08:36 — Изменение порядка учета НДФЛ на ЕНС – Законопроект № 357275-8 (196-ФЗ).
10:24 — Изменение срока уплаты имущественных налогов (Законопроект № 370436-8).
12:26 — Ресторанный сбор для СВО (Законопроект № 360954-8).
13:53 — Обложение НДФЛ сверхдоходов (Законопроект № 363564-8).
15:33 — Проблемы обложения НДС услуг застройщика (Законопроект № 361995-8).
17:03 — Освобождение от НДФЛ доходов по ценным бумагам (Законопроект № 357128-8).
18:44 — Обновление сведений для оценки рисков проверки.
19:27 — Сервис «Реестр субсидиарных ответчиков».
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