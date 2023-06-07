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Юзвак Максим
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Можно ли применять ПСН в отношении услуг частного охранника. Позиция Минфин

Рассматривается возможность применения ПСН по слугам частного охранника, имеющего статус индивидуального предпринимателя.
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Можно ли применять ПСН в отношении услуг частного охранника. Позиция Минфин
Изображение от freepik.com

Рассматривается возможность применения ПСН по слугам частного охранника, имеющего статус индивидуального предпринимателя (Письмо Минфина от 18 мая 2023 г. № 03-11-11/45415).


Юзвак Максим

Юзвак Максим

503 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип fkmrf123
    fkmrf123 41 минуту назад

    На мой взгляд, то попросту какой-то бред.

    С одной стороны идет прямое нарушение Конституции в отношении того или иного ФЛ, т.к. последний самостоятельно может даже получить оф. лицензию на оружие.

    С другой все конторы охранной деятельности это ЮЛ и отвечают перед тем же Заказчиком только своим Уставным фондом, а это в минимуме 10К. рублей.

    ПСН, это одно из ветвей ИП деятельности, где последний отвечает всем своим имуществом, где разница попросту очевидна.

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