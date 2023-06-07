Можно ли применять ПСН в отношении услуг частного охранника. Позиция Минфин

Надежный и простой способ закрыть проблемную «зависшую» кредиторскую задолженность

Общался тут с одним предпринимателем. Случайно затронули тему закрытия «проблемной» кредиторской задолженности. На что он мне сказал что знает одну суперсхему. «Через земельные участки что ли?» — предположил я. И, естественно, был прав. Ну давайте обсудим супер эта схема или нет.