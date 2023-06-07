Рассматривается возможность применения ПСН по слугам частного охранника, имеющего статус индивидуального предпринимателя (Письмо Минфина от 18 мая 2023 г. № 03-11-11/45415).
Можно ли применять ПСН в отношении услуг частного охранника. Позиция Минфин
Юзвак Максим
Комментарии1
На мой взгляд, то попросту какой-то бред.
С одной стороны идет прямое нарушение Конституции в отношении того или иного ФЛ, т.к. последний самостоятельно может даже получить оф. лицензию на оружие.
С другой все конторы охранной деятельности это ЮЛ и отвечают перед тем же Заказчиком только своим Уставным фондом, а это в минимуме 10К. рублей.
ПСН, это одно из ветвей ИП деятельности, где последний отвечает всем своим имуществом, где разница попросту очевидна.