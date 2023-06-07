Сертификат для новорожденного ребенка. Помощь семьям

Нуждающимся семьям предлагают предоставлять сертификат при рождении ребенка (Законопроект № 372999-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, В.А.Кошелев, Ю.А.Напсо, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, И.К.Сухарев, С.Г.Каргинов, В.В.Сипягин, Е.В.Марков; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин.

Содержание предложения

Согласно законопроекту устанавливается право на сертификат для новорожденного ребенка — именной документ, позволяющий приобрести на выделенную денежную сумму нуждающимся в социальной поддержке семьям товары первой необходимости для новорожденного ребенка. Номинальная стоимость сертификата для новорожденного ребенка ежегодно устанавливается Правительством Российской Федерации исходя из средних цен на товары отечественного производства для новорожденного ребенка, включая детскую коляску, одежду, предметы гигиены.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта, направленного на повышение уровня и качества жизни семей, окажет положительное влияние на демографическое развитие страны, динамику рождаемости.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.