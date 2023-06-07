Изменение срока уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц. Возможные проблемы

Рассматривается предложение по изменению срока уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц (Законопроект № 370436-8)
Материалы к законопроекту
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Юзвак Максим
Власти планируют упростить правила подачи уведомлений об исчисленных налогах. Маленьким компаниям разрешать сдавать их в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика в виде документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью (НЭП).
Рассматривается предложение по изменению срока уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц.
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