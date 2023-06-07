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Налог на имущество физических лиц

Изменение срока уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц. Возможные проблемы

Рассматривается предложение по изменению срока уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц.
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Рассматривается предложение по изменению срока уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц (Законопроект № 370436-8)

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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