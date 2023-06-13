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Обзор законопроектов

Запрет смены пола, отсрочка от армии для родителей детей-инвалидов, досрочная пенсия отцам. Обзор семейного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие семейные вопросы.
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Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие семейные вопросы.

Семейное право за май 2023

Первоочередной прием детей добровольцев в детские сады, школы, летние лагеря — Законопроект № 352117-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается закрепить право детей добровольцев на первоочередной прием по месту жительства в государственные и муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, летние оздоровительные лагеря. Также предлагается установить, что данное право сохраняется за детьми военнослужащих и добровольцев, погибших (умерших) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении данных задач.

Отсрочка от армии для отцов детей-инвалидов — Законопроект № 360555-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому отсрочка от армии предоставляется при наличии у лица ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет. В Пояснительной записке указывается, что действующая в настоящий момент отсрочка для отцов, имеющих на иждивении детей-инвалидов в возрасте до 3 лет, объективно является недостаточной, так как даже после достижения возраста 3-х лет, ребенок-инвалид продолжает нуждаться в повышенном внимании и уходе.

Запрет смены пола — Законопроект № 369814-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола. В Пояснительной записке указывается, что без каких-либо препятствий получить справку о транссексуальности (F64.0) и смене пола (087/у) можно во многих частных клиниках по всей России, стоимость такой услуги — до 30 тыс. рублей. По имеющимся свидетельствам родителей пострадавших детей, зачастую получение справок происходит без полагающегося полноценного медицинского обследования, формально и в течение нескольких десятков минут.

Досрочная пенсия для многодетных отцов — Законопроект № 363750-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, устанавливающий условия получения досрочной пенсии многодетными отцами. Согласно законопроекту право на досрочную пенсию предоставляется:

  • женщинам и мужчинам, достигшим возраста 50 лет и 55 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет и 20 лет соответственно, у которых родились и воспитывались до достижения возраста 8 лет пять и более детей;

  • женщинам и мужчинам, достигшим возраста 52 года и 57 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет и 20 лет соответственно, у которых родились и воспитывались до достижения возраста 8 лет четверо детей;

  • женщинам и мужчинам, достигшим возраста 53 года и 58 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет и 20 лет соответственно, у которых родились и воспитывались до достижения возраста 8 лет трое детей.

В Пояснительной записке указывается, что учитывая конституционный принцип поддержки семьи как союза женщины и мужчины, представляется обоснованным предоставление многодетным отцам дополнительных социальных гарантий в виде установления досрочной страховой пенсии по старости.

Комментарий к налоговым событиям за май 2023

Юзвак Максим

Юзвак Максим

501 подписчик

Комментарии

4
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 36 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    З-т про смену пола (?) не поняла, как справко о транссексуальности влияет на физическую смену пола и причем тут пострадавшие дети?

    • Логотип Tan_D
      Tan_D 33 минуты назад

      ТатьянаГлавный бухгалтер

      Ну что вы, неужели непонятно, что как только выдали справку, пол меняется автоматически без участия хирургов?) 

    • Логотип Natali Kr
      Natali Kr 12 минут назад

      Natalikr

      не знаю при чем тут дети, а вот Министерство Обороны переживает, что туту только мобилизацию откроешь, а призывники  - ба-бах и пол поменяли.... 30 тыс то совсем не дорогая такса....

  • Логотип biyabem775
    biyabem775 31 минуту назад

    alex

    пенс льготы чтоб плодить необразованных нищебродов?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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