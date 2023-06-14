Ключевые конституционные споры по налогам за 2022. Все самое интересное.

Рассматриваются наиболее интересные споры по налоговым вопросам, рассмотренные Конституционным Судом.
Содержание
Постановления КС РФ:
Внесудебное взыскание налога с бывшего ИП (Постановление от 23 июня 2022 г. № 26-П).
Амортизация имущества унитарного предприятия (Постановление от 31 марта 2022 г. № 13-П).
Определения Конституционного Суда
Пределы истребования документов вне рамок проверки (Определение от 7 апреля 2022 г. № 821-О).
Выемка документов у контрагента (Определение от 31 марта 2022 г. № 500-О).
Списание задолженности при ликвидации кредитора (Определение от 28 апреля 2022 г. № 1089-О).
Взыскание с адвокатов - военных пенсионеров страховых взносов (Определение от 21 ноября 2022 г. № 3206-О).
Момент возникновения обязанностей по страховым взносам у адвокатов (Определение от 22 сентября 2022 г. № 2099-О).
Применение кадастровой стоимости в отсутствие законодательных условий (Определение от 12 июля 2022 г. № 1717-О, 1716-О).
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