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Юзвак Максим
Обзоры для бухгалтера

Налоговый дайджест за май 2023. Анализ налоговых событий

Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговые событий.
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Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговые событий.

Содержание

  • НДФЛ при изъятии имущества для государственных нужд.

  • Страховые взносы при оплате работнику ГСМ.

  • НДС по услугам общепита в рамках договора товарищества.

  • НДФЛ по вкладу, открытому доверительным управляющим.

  • Страховые взносы по служителям церкви.

  • НДФЛ при предоставлении работнику путевки.

  • Уменьшение доходов по вкладам на вычеты по НДФЛ.

  • НДФЛ по доходам от программ лояльности.

  • НДФЛ при уступке прав на дивиденды.

  • НДФЛ при получении обманутым дольщиком возмещения.

  • Особенности учета НДФЛ на едином налоговом счете.

  • Освобождение от НДФЛ доходов по российским ценным бумагам.

  • Новый налог - ресторанный сбор.

  • НДС по услугам застройщика в рамках гос.контрактов.

  • УСН при получении дохода на маркетплейсе.

  • Новая ставка НДФЛ по сверхдоходам.

  • НДФЛ при оплате больничного удаленщику.

  • НДФЛ и взносы при компенсации расходов на обязательные мед.осмотры.

  • Налог на прибыль при внедрении корпоративной программы здоровья.

  • НДС по экспедиторским услугам в ЕАЭС.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

503 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
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