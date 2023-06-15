Налоговый дайджест за май 2023. Анализ налоговых событий

Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговые событий.
Содержание
НДФЛ при изъятии имущества для государственных нужд.
Страховые взносы при оплате работнику ГСМ.
НДС по услугам общепита в рамках договора товарищества.
НДФЛ по вкладу, открытому доверительным управляющим.
Страховые взносы по служителям церкви.
НДФЛ при предоставлении работнику путевки.
Уменьшение доходов по вкладам на вычеты по НДФЛ.
НДФЛ по доходам от программ лояльности.
НДФЛ при уступке прав на дивиденды.
НДФЛ при получении обманутым дольщиком возмещения.
Особенности учета НДФЛ на едином налоговом счете.
Освобождение от НДФЛ доходов по российским ценным бумагам.
Новый налог - ресторанный сбор.
НДС по услугам застройщика в рамках гос.контрактов.
УСН при получении дохода на маркетплейсе.
Новая ставка НДФЛ по сверхдоходам.
НДФЛ при оплате больничного удаленщику.
НДФЛ и взносы при компенсации расходов на обязательные мед.осмотры.
Налог на прибыль при внедрении корпоративной программы здоровья.
НДС по экспедиторским услугам в ЕАЭС.
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