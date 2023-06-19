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Социальный вычет

Подтверждение права на повышенный вычет по НДФЛ на ребенка. Письмо ФНС

Рассматривается порядок подтверждения отсутствия брака для получения вычета по НДФЛ на ребенка в двойном размере
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Рассматривается порядок подтверждения отсутствия брака для получения вычета по НДФЛ на ребенка в двойном размере (Письмо ФНС России от 12 мая 2023 г. № БС-4-11/5967@).

PS. В ролике идет оговорка вместо Письма ФНС — говорится Письмо Минфина.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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