Подтверждение права на повышенный вычет по НДФЛ на ребенка. Письмо ФНС

Рассматривается порядок подтверждения отсутствия брака для получения вычета по НДФЛ на ребенка в двойном размере (Письмо ФНС России от 12 мая 2023 г. № БС-4-11/5967@).
PS. В ролике идет оговорка вместо Письма ФНС — говорится Письмо Минфина.
Юзвак Максим
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Рассматривается порядок подтверждения отсутствия брака для получения вычета по НДФЛ на ребенка в двойном размере
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