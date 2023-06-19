Налоговые итоги за май 2023. Самые значимые налоговые события

Рассматриваются события в налоговой сфере за май 2023.

Рассматриваются события в налоговой сфере за май 2023.

1. Налоговые законопроекты

В последний день месяца в Государственную Думу поступил доработанный правительственный Законопроект № 369931-8, направленный на реализацию Основных направлений налоговой политики на 2023. Среди множества поправок следует выделить следующие:

Отмена освобождения от НДС услуг застройщиков в отношении апартаментов;

Увеличение со 100 до 300 рублей лимита стоимости единицы товаров (работ, услуг), передача которых в рекламных целях не облагается НДС;

Продление до 2030 года 50-процентного ограничения по учету в текущем налоговом периоде убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах;

Установление открытого перечня видов договоров страхования, по которым будут учитываться расходы по налогу на прибыль;

Уменьшение суммы облагаемого НДФЛ дохода на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением имущественных прав;

Отнесение доходов дистанционных работников к доходам от источников в РФ, облагаемых по ставкам НДФЛ для резидентов, независимо от статуса работника.

В кратчайшие сроки в мае был рассмотрен и одобренЗаконопроекте № 357275-8 (Закон №196-ФЗ), направленный на решение проблемы поступления НДФЛ в региональные (местные) бюджеты. Поправки предполагают приоритетный зачет сумм, поступающих на ЕСН, в счет уплаты НДФЛ.

Также в Госдумы поступили следующие инициативы:

Перечисленные законопроекты не имеют особых шансов на одобрение большинством Государственной Думы.

2. События ФНС России

Налоговая служба обновила показатели рентабельности и налоговой нагрузки для оценки рисков назначения налоговой проверки (Приложения к Приказу ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

Кроме того, на сайте Службы появился Сервис «Реестр субсидиарных ответчиков» (https://www.nalog.gov.ru/rn77/rso/), который может использоваться для оценки контрагентов, а именно их связей с лицами, надлежащим образом не исполнявших свои обязанности.

Комментарий к налоговым событиям за май 2023